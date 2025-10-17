Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dünya Anatomi Günü kapsamında Recep Egemen Amfisi’nde etkinlik düzenlendi. Anatominin tıp eğitimindeki önemi vurgulanırken, beden bağışçılarına teşekkür plaketi verildi.

Etkinliğe EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Barutçuoğlu ve Doç. Dr. Güneş AK, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Günay, Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Okan Bilge, Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği üyesi Prof. Dr. Servet Çelik, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Ertürk, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve bağışçı aileler katıldı.

Prof. Dr. Burcu Barutçuoğlu, anatominin tıp biliminin temelini oluşturduğunu belirtti:

“Anatomiyi sadece bir ders olarak görmeyin; anatomi size insana saygıyı, detaylara dikkati ve hata yapmama sorumluluğunu öğretir. Bedenlerini bilime adayan bağışçılar, tıp eğitimimizin temel taşıdır.”

Barutçuoğlu, geleceğe yönelik vizyonunu da paylaştı:

“Geleneksel kadavra çalışmalarını üç boyutlu görüntüleme, sanal gerçeklik ve yapay zekâ ile birleştirerek öğrencilerimizi geleceğin tıbbına hazırlamak en büyük hedefimizdir.”

Prof. Dr. Okan Bilge, EÜ Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Türkiye’nin ilk ve tek merkezi olduğunu belirtti:

“Anatomi bilimi sağlık bilimlerinin temelini oluşturur. İnsan bedeninin kadavra olarak kullanımı, tıp eğitimi açısından kritik öneme sahiptir.”

Prof. Dr. Servet Çelik, anatominin tarihçesini anlattı:

“Anatomi, tıbbın en eski dallarından biridir. Antik Roma’dan Rönesans’a kadar süren bir bilgi birikimini bugün yaşatıyoruz.”

Prof. Dr. Mete Ertürk ise kadavranın eğitimdeki önemine dikkat çekti:

“Kadavra ile eğitim alan öğrencilerimiz daha kaliteli yetişiyor ve toplumumuza daha iyi hizmet sunuyor.”

EÜ Intörn Doktoru Anıl Ateş Kondil, bağışçı ailelere seslendi:

“Kadavra olarak bağışlanmış bir bedeni, tıp eğitimi ve bilimin ilerlemesi için sunduğunuz katkı çok kıymetlidir. İyi ki varsınız.”

Etkinlik sonunda bağışçı ailelere teşekkür plaketi takdim edildi ve aileler duygularını paylaşarak anlamlı anlar yaşattı.