İzmir’de Ege Üniversitesi’nde görev yapan kamu çalışanları, hükümetin zam teklifini yetersiz buldukları gerekçesiyle 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Memurlar, artan kiralar ve enflasyonun maaşları erittiğini, ekonomik koşulların yaşam standartlarını giderek zorlaştırdığını dile getirdi.

Eylemin nedeni ve talepler

Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Osman Ata, memurların taleplerini kamuoyuna aktardı. Ata, “Emekliler nefes alamıyor, kiralar memur maaşlarını ezdi geçti. 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte milyonlarca kişi onurlu bir yaşam için mücadele veriyor” ifadelerini kullandı.

2026 yılı için önerilen %10+6, 2027 yılı için %4+4 oranındaki zam teklifinin memurlar ve emekliler tarafından yetersiz bulunduğunu belirten Ata, artan yaşam maliyetleri, kiralar ve temel ihtiyaç fiyatlarının maaşların önünde olduğunu vurguladı.

Memurlar, ilave ek ödemeler, sözleşmeli kadrolar, aile ve sosyal yardımlar gibi alanlarda da iyileştirme talep ediyor. Özellikle maaşların reel ekonomik koşullara göre belirlenmesi ve çalışanların alın terinin karşılığını alması öncelikli talepler arasında yer alıyor.

Ata, iş bırakma eyleminin sadece memurların değil, tüm milletin hakkını hatırlatma amacı taşıdığını ifade ederek, “Bize masa başı rakam değil, emeğimizin karşılığı olan gerçek bir rakam gerekiyor” dedi.

Eylem, memurların ekonomik haklarını savunma ve sosyal adalet talebini kamuoyuna duyurma yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.