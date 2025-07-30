Ege Üniversitesinde Tercih Günleri başladı

Ege Üniversitesi, YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecine giren aday öğrenciler için Tercih Günleri etkinliğini başlattı. İzmir'de yer alan üniversitenin Bornova kampüsünde, Büyük Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe hem aday öğrenciler hem de aileleri yoğun ilgi gösteriyor.

Etkinlik kapsamında kurulan tanıtım stantlarında, Ege Üniversitesinin akademik ve sosyal olanakları öğrencilere tanıtılıyor. Adaylara eğitim-öğretim programları, araştırma ve geliştirme altyapısı, kültür-sanat olanakları, spor faaliyetleri, yurt ve konaklama imkanları, beslenme hizmetleri, ulaşım olanakları, öğrenci toplulukları ve laboratuvar altyapısı gibi pek çok konuda detaylı bilgiler sunuluyor.

Adaylar akademisyenlerden birebir bilgi alıyor

Ege Üniversitesi fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, merkezi birimleri ve daire başkanlıkları tarafından kurulan stantlarda görevli öğretim elemanları, üniversite adaylarına birebir rehberlik ediyor. Adaylar tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin içerikleri, mezuniyet sonrası iş olanakları ve kampüs yaşamı hakkında doğrudan bilgi alma imkânı buluyor.

Ayrıca uzman rehberler eşliğinde öğrencilerin YKS puanları ve başarı sıralamaları değerlendirilerek, kendi alanlarına ve hedeflerine uygun bölümlerle ilgili yönlendirme yapılıyor. Bu kapsamlı bilgilendirme çalışmalarıyla, adayların daha bilinçli ve doğru tercihler yapmaları hedefleniyor.

Ege Üniversitesi kampüsünü tanıma fırsatı sunuluyor

Tercih Günleri etkinliği, aday öğrencilere yalnızca bölümleri tanıtmakla kalmıyor; aynı zamanda Ege Üniversitesi kampüs yaşamını da yerinde gözlemleme fırsatı sunuyor. Öğrenciler ve aileleri kampüsü gezerek sosyal alanlar, kütüphane, spor tesisleri ve öğrenci yaşam alanları hakkında fikir edinebiliyor.

Ege Üniversitesi yetkilileri, Tercih Günleri süresince adaylara her konuda destek verileceğini vurgularken, aday öğrencilerin üniversite hakkında doğrudan bilgi almasının doğru tercihler yapmaları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.