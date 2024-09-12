Ege Üniversitesi’nden Kanser Hastaları Için Farkındalık Yürüyüşü

Her yıl Eylül ayında anılan Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı kapsamında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde düzenlenen "Bir Kurdelen Ötesi – Sarı Kurdele Etkinliği" ile çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekildi.

Ege Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen sağlık merkezlerinden biri olarak, çocukluk çağı kanserleriyle mücadeleye verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda her yıl Eylül ayında yapılan farkındalık etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek amacıyla “Bir Kurdelen Ötesi – Sarı Kurdele Etkinliği” düzenlendi.

Farkındalık yürüyüşü büyük ilgi gördü

Türkiye’de çocukluk çağı kanserleriyle mücadelenin en yoğun şekilde yürütüldüğü merkezlerden biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, bu önemli sağlık sorununa dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş organize etti. EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Serra Kamer, akademisyenler, öğrenciler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, toplumda farkındalık oluşturmayı ve erken teşhisin hayati önemine vurgu yapmayı amaçladı.

“Çocukluk çağı kanseri toplumsal bir sorun”

Etkinlik hakkında bilgi veren Prof. Dr. Emine Serra Kamer, çocukluk çağı kanserlerinin büyük bir toplumsal sorun olduğunu belirterek şunları söyledi: “Eylül ayı, dünya genelinde Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor ve bu süreçte çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Her kanser türü, farkındalık yaratmak amacıyla farklı bir renk ile temsil edilir ve çocukluk çağı kanserlerini temsil eden renk sarıdır. Biz de Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu farkındalığı artırmak amacıyla sarı kurdele etkinliğini düzenledik. Sarı kıyafetlerimiz ve kurdelelerimizle, çocukluk çağı kanserlerinin gerçeklerine, mücadele süreçlerine ve risklerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.”

Erken teşhis vurgusu

Prof. Dr. Kamer, konuşmasında çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin önemine de dikkat çekti. “Erken teşhis, çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde başarı oranını büyük ölçüde artıran en kritik faktörlerden biridir. Bu nedenle toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlendirilmesi son derece önemlidir. Ege Üniversitesi olarak, bölgemizde bu alanda yaptığımız çalışmalarla çocukluk çağı kanserleriyle mücadelede önemli bir rol üstleniyoruz” dedi.

“Sarının Farkında Ol” sloganı ile bilinçlenme çağrısı

Sarı kurdele etkinliği, “Bir Kurdelen Ötesi” sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin ana mesajı, çocukluk çağı kanserlerinin sadece bir kurdeleden ibaret olmadığı, her bireyin bu konuda bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturması gerektiğiydi. “Sarının Farkında Ol” çağrısıyla topluma seslenen Ege Üniversitesi, kanser farkındalığına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.