Ege Üniversitesi bilim insanlarının yürütücülüğünde hazırlanan uluslararası multidisipliner projeler, Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye devam ediyor. "Development of Technical Textiles' Skills for the Moroccan Textile Industry (TECHTEX)" adlı proje, ERASMUS-EDU-2023-CB-VET çağrısı kapsamında onay aldı.

Projenin yürütücüsü, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Arzu Marmaralı, Doç. Dr. Gözde Ertekin ve Doç. Dr. Mustafa Ertekin ile birlikte çalışıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti ve başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Budak’tan destek

Prof. Dr. Budak, projeye dair düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Tam akredite, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitemiz bilim insanlarının üstlendiği uluslararası iş birlikli projeler, uluslararası kuruluşlar tarafından destek almaya devam ediyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda, yenilikçi ve girişimci bir anlayışla çalışmalarını yürüten araştırmacılarımız üniversitemizin bilimsel gücünü uluslararası arenada sergiliyorlar. Bu iş birliklerinin artmasını temenni ediyorum.”

TECHTEX Projesinin detayları

Projeyle ilgili detayları paylaşan Prof. Dr. Arzu Marmaralı, TECHTEX projesinin Türkiye, İspanya, Yunanistan, İtalya ve Fas’tan mesleki eğitim ve öğretim kuruluşları arasında yürütülen bir ortaklık projesi olduğunu belirtti. Marmaralı, “TechTex projesi ile Fas'ta mesleki eğitim ve öğretim düzeyinde yürütülen tekstil mühendisliği ve teknik tekstil eğitimi müfredatının geliştirilmesi hedefleniyor. Yeni ve güncel müfredatlar oluşturulacak, yenilikçi öğrenme yöntemleri geliştirilecek ve bilgi paylaşımı sağlanacak” dedi.

Projenin ilk toplantısı Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bundan sonraki her 6 ayda bir farklı bir kurumda toplantı yapılması planlanıyor. Proje, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen ‘2024 Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgi Günü’ toplantısında örnek proje olarak tanıtıldı.