Antalya'da yaşayan Aycan Çağdaş Şikar, eşine evlilik yıl dönümünde unutulmaz bir hediye vermek için sıra dışı bir yol seçti. Boş bir arazide bulduğu meteor taşını, eşine özel bir tektaş yüzük yaptırmak üzere değerlendirdi.

Detaylı analiz sonucu öğrenildi

Hizmet sektöründe çalışan Şikar, Kayseri’deki bir boş arazide bulduğu taşın özel olduğunu düşünerek, bu taşın analiz edilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne gönderdi. Yapılan detaylı analizler sonucunda taşın meteor taşı olduğu belirlendi.

20 yıllık eşi Çiçek Şikar için özel bir hediye arayışında olan Şikar, tasarımcı arkadaşı Çağrı Yılmaz’a meteor taşından bir yüzük yapılmasını istedi. Yılmaz, bu talebi memnuniyetle karşılayarak, meteor taşından şık bir tektaş yüzük tasarladı ve Şikar’a teslim etti.

20. yıla özel kutlama

AA muhabirine açıklama yapan Şikar, eşine evlilik yıl dönümünde hem güzel hem de farklı bir hediye vermekten mutluluk duyduğunu söyledi. Şikar, “20. yılımızı unutulmaz bir şekilde kutlamak istedim. Kayseri’de bulduğum ve ODTÜ tarafından meteor taşı olduğu belirlenen taşı uzun süredir saklıyordum. Arkadaşımın bunu yüzük haline getirebileceğini söylediği an büyük bir heyecan yaşadım. Estetik açıdan farklı ve özel bir yüzük ortaya çıktı.” dedi.

Eşsiz bir yüzük ortaya çıktı

Tasarımcı Çağrı Yılmaz, ilk kez meteor taşından yüzük yaptığını belirtti. Yılmaz, “Yıllardır pırlanta işliyorum, ancak meteor taşını işlemek benim için yeni bir deneyimdi. Kesimi oldukça zordu, bazı zorluklar yaşadık ancak emeğimize değdi. Gerçekten eşsiz bir yüzük yaptık.” şeklinde konuştu.