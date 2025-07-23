29 firma doğal taş ihracatında güç birliği yaptı

Türkiye’nin doğal taş ihracatında lider konumda bulunan Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), ihracat hedefini büyütmek için önemli bir adım attı. 29 firmanın katılımıyla hayata geçirilen "Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama" URGE Projesi ile sektörün yıllık ihracatının 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, URGE Projesi ile firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü hale geleceğini belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 75 destek sağladığı proje, firmalar açısından hem maliyet avantajı hem de sürdürülebilir bir pazarlama modeli sunuyor.

URGE Projesi 11 ülkeyi kapsıyor

Bu projeyle birlikte Ege Maden İhracatçıları Birliği, bugüne kadar gerçekleştirdiği dördüncü URGE Projesine imza atmış oldu. Proje kapsamında firmalar için yeşil dönüşüm odaklı yol haritası hazırlanacak. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunulacak.

Ağustos ayı itibarıyla eğitim faaliyetlerine başlanacağı belirtilirken, hedef ülkeler şu şekilde sıralandı:

Suudi Arabistan, ABD, Meksika, Avustralya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Brezilya, Nijerya, Çin ve Rusya.

Proje kapsamında 150 desen ve 650 renk çeşitliliğine sahip Türk doğal taşları, bu 11 ülkede tanıtılarak pazarlanacak.

Ege'den yapılan ihracat artış gösterdi

2025 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin doğal taş ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 895 milyon dolardan 931 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ise yüzde 11 artışla 329 milyon dolardan 364 milyon dolara çıktı.

EMİB, orta vadede ihracat rakamlarını daha da artırmak için URGE Projelerinin yanı sıra; Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri ve AMORF Doğal Taş Tasarım ve Üretim Yarışması gibi çalışmalara da devam ediyor.

Projeye katılan firmalar belli oldu

"Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama" URGE Projesi’ne katılan 29 firma şunlar oldu:

Aldur Madencilik, Alimoğlu Madencilik, Ayyıldız Maden, Başaranlar İnşaat Malzemeleri, Bostone, Cobanexport, Çelikkol Marble, Çobanlar Mermer, Ege Doğaltaş, Egece Doğal Taş, Ermaş Madencilik, Fudem Mermer, Güngör Mermer, Hakan Şen Mermer, Haz Mermer, İz Granit, Karahisar Madencilik, Kaymin Mermer, Lion Marble, Mabella Marble, Marbleous Doğaltaş, Masstone, MST Maden, Özçınar Madencilik, Sezgin Mermer, Sinoplu Kardeşler Mermer, Stone Index, Stonext Yapıtaşı, Şentaş Marble.