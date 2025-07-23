Karabağlar Belediyesi, çevre temizliğini teşvik etmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki parklarda ve açık alanlarda vatandaşlara "Çevreyi kirletmediğiniz için teşekkür ederiz" yazılı kese kâğıtları dağıtarak küçük atıkların doğaya atılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.



Küçük çöpler için çevreci çözüm

Yeni uygulama kapsamında özellikle sigara izmariti, çekirdek kabuğu gibi küçük atıkların parklarda yere atılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Vatandaşlara çöpü çöp kutusuna atma alışkanlığını kazandırmak hedefiyle başlatılan bu uygulama, ilçe genelinde çevre duyarlılığını artırmayı amaçlıyor.

“Temiz Karabağlar” için farkındalık

Zabıta ekiplerinin park ve yeşil alanlarda bire bir dağıttığı kese kâğıtları sayesinde hem temizlik hem de çevre farkındalığı mesajı veriliyor. Karabağlarlılar tarafından olumlu karşılanan uygulama, belediyenin “temiz sokak, temiz mahalle” vizyonunun bir parçası olarak görülüyor.

Mahallelerde dip köşe temizlik sürüyor

Uygulamayla eş zamanlı olarak temizlik ekipleri, her hafta farklı mahallelerde dip köşe temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Kaldırımlar, parklar ve kamusal alanlar detaylı şekilde temizlenirken, halktan da bu sürece destek vermeleri isteniyor.

Başkan Kınay’dan çevre çağrısı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çevre temizliği konusundaki kararlılıklarını şu sözlerle vurguladı:

“Yere atılan her çöp, çocukların oynadığı parkları ve vatandaşlarımızın nefes aldığı alanları kirletiyor. Temiz bir Karabağlar yalnızca bizim değil, hepimizin sorumluluğunda.”

Başkan Kınay, çevreyi kirletenlere karşı denetimlerin artırıldığını ve idari yaptırımların uygulandığını da belirtti.