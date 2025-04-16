Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle düzenlenen festival, Ege’nin eşsiz bitkileri ve otlarıyla gastronomi tutkunlarını cezbediyor.

Gastronomi ve doğa dolu bir festival

Alaçatı Ot Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerel lezzetleri ve doğal otları ön plana çıkararak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Bölgenin bereketli topraklarında yetişen mevsimsel otlarla yapılan yemekler, hem gözlere hem damaklara hitap edecek. Katılımcılar, bu eşsiz otlarla yapılan yemeklerin tadını çıkarırken, Ege'nin doğal güzelliklerinin keyfini sürebilecek.

Festivalde neler var?

Festivalde, geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidini Toplama" yarışmalarına katılacak ziyaretçiler, aynı zamanda Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, performanslar ve konserler gibi geniş bir etkinlik programına katılabilecekler.

Ünlü isimler sahne alacak

Festivalin ilk günü, Türk pop müziğinin efsane ismi İskender Paydaş, orkestrası ile festival katılımcılarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. İkinci gün, Zeynep Bastık’ın enerjik sahne performansı ile eğlence doruğa ulaşacak. Sertab Erener, festivalin üçüncü gününde unutulmaz şarkılarıyla sahne alacak.

Şefler Meydanı: Ünlü isimlerle gastronomi deneyimi

Alaçatı Ot Festivali’nin gastronomi tutkunları için sunduğu bir diğer önemli etkinlik, Şefler Meydanı olacak. Şef Ayşe Nur Mıhçı ve Şef Rıfat Yurttaş’ın festivalin ilk gününde sunacağı atölyeler, yemek severler için unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Şef Gökçen Adar, Melike Bahçeci, ve diğer ünlü şeflerin atölyeleriyle, ziyaretçiler gastronomi dünyasında yeni keşifler yapacak.

Bir ilk: ‘Adalet için Açık Mikrofon Forumu’

Festivalin 19 Nisan’da gerçekleşecek olan bir diğer önemli etkinlik ise Alaçatı Amfi Tiyatro’da yapılacak 'Adalet için Açık Mikrofon Forumu' olacak. Forumda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, toplumsal sorunlar ve adalet üzerine düşüncelerini paylaşma fırsatı bulacak.

Başkan Denizli’den festival daveti

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin her yönüyle Ege’nin kültürünü ve doğasını kutlayan bir etkinlik olduğunu vurgulayarak herkesi bu yılki festivale davet etti. Başkan Denizli, "Alaçatı'nın büyülü atmosferinde hem yerel lezzetlerin hem de Ege'nin benzersiz bitkilerinin tadına varırken, kültür, sanat ve doğayla iç içe bir deneyim yaşayacaksınız" dedi.