İtalya Kupa Son 16 turunda İnter, ev sahibi avantajını kullanarak Udinese’yi ağırlıyor. San Siro’da oynanacak bu kritik mücadele, 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak. TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak.

Hakan Çalhanoğlu’nun rolü

İnter’in başarılı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, bu maçta takımının önemli parçalarından biri olarak sahada olacak. Deneyimli orta saha oyuncusunun, gol atma olasılığı yüksek. Çalhanoğlu, takımını bir üst tura taşımak için kritik bir performans sergilemeye çalışacak.

Udinese’nin hedefi

Udinese, zorlu deplasman karşısında galip gelerek bir üst tura çıkmak istiyor. İnter’in güçlü kadrosuna karşı zorlu bir mücadele verecek olan Udinese, büyük bir sürpriz yapmaya çalışacak.

İnter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maç: İnter - Udinese

Tarih: 19 Aralık 2024, Perşembe

Saat: 23.00

Stadyum: San Siro, Milano

Yayın: TRT Spor, tabii