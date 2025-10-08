İzmir merkezli melek yatırım ağı EGİAD Melekleri, yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Skymod’a 100 bin dolarlık yatırım yaptı. Yatırım, Ege Bölgesi’nden çıkan teknoloji girişimlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte büyümesini destekleyecek.

Skymod’un yenilikçi çözümleri

2023 yılında İzmir Bilimpark’ta Oltan Dere ve Gizem Argunşah tarafından kurulan Skymod Teknoloji, kurumsal firmalara operasyonel verimlilik sağlayan yapay zekâ çözümleri geliştiriyor. Şirketin başlıca ürünleri arasında büyük dil modeli Goat ve SkyStudio platformu bulunuyor. SkyStudio, firmaların ERP ve CRM sistemleriyle entegre çalışarak iş süreçlerini otomatikleştiriyor ve şirketlere özelleştirilmiş yapay zekâ ajanları sunuyor.

Sektörel başarılar

Skymod’un platformu otomotiv, perakende, gıda ve teknoloji gibi sektörlerde 30’dan fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Platform, müşteri hizmetleri, teknik destek, satış ve içerik üretimi gibi alanlarda hız ve verimlilik sağlıyor.

EGİAD Melekleri’nin stratejik yatırımı

EGİAD Melekleri’nin yatırımı, Skymod’un Ar-Ge çalışmalarını hızlandıracak, SkyStudio platformunu geliştirecek ve yurt dışı açılımını güçlendirecek. EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz, “Skymod’un vizyonu, global ölçekte rekabet edebilecek bir yapay zekâ markası yaratmak. Bu yatırım, İzmir’den dünyaya açılabilecek güçlü bir hikâyenin başlangıcıdır” dedi.

Kurucu ortakların hedefleri

Skymod CEO’su Oltan Dere, yatırımı “ekibimizin vizyonuna ve patentlenebilir teknolojiye olan inancın göstergesi” olarak tanımladı. Kurucu ortak Gizem Argunşah ise yatırımın yalnızca finansal değil stratejik bir ortaklık anlamına geldiğini belirtti.

Bölgesel ekosisteme katkı

EGİAD Melekleri, finansal yatırımın yanı sıra girişimcilere mentorluk ve iş ağı desteği sunuyor. Skymod yatırımı, Ege Bölgesi’nin teknoloji ekosistemini güçlendiren ve yeni girişimlerin önünü açan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.