Isparta'nın Eğirdir ilçesinde büyük bir kaza meydana geldi. Seyahat firmalarına ait bir yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza, Miskinler Yokuşu'nda saat 12:30 sıralarında gerçekleşti. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Eğirdir’de kazanın detayları: Otobüs virajda kontrolden çıktı

Isparta-Eğirdir yolunun Miskinler Yokuşu mevkisinde, virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü, aracı tarlaya sürükleyerek devirdi. Kazada, yolcu otobüsünde bulunanların bir kısmı yaralandı. Sağlık ekipleri, kazazedeleri kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Kurtarma ekipleri olay yerinde: Yaralıların durumu kritik mi?

Olayın hemen ardından, olay yerine sevk edilen çok sayıda kurtarma ekibi, yaralıları kurtarmak için büyük bir çaba harcıyor. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, kazada yaralananların sayısının fazla olduğu belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarının ardından detaylı bilgilere ulaşılması bekleniyor.