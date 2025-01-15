Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için başvurular, 15 Ocak 2025 tarihinde başladı. Sınava girecek adaylar, başvurularını online olarak ÖSYM Başvuru Merkezleri veya ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

2025 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na başvurular, 15 Ocak 2025 saat 10:00'dan itibaren alınmaya başlanacak. Adaylar başvurularını hem ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla hem de çevrimiçi olarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden yapılabilecek.

Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilecek. Başvurular 21 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Sınavın tarihi

2025 MEB EKYS, 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacak adayların, 2025 MEB-EKYS Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.