İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ballıkuyu Mahallesi’nde düzenlediği saha ziyaretinde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlanacağını belirten Tugay, bölge halkına gözle görülür iyileşmelerin sözünü verdi.

Saha çalışmaları incelendi

Başkan Tugay, Ballıkuyu ziyareti sırasında ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bölgede kurduğu Dayanışma Merkezi’nde saha ekibiyle bir araya geldi. Merkezde dezavantajlı mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirilen ayni yardımlar ve atölye faaliyetleri hakkında bilgi alan Tugay, bölgede sosyal yardımların artarak süreceğini ifade etti. Tugay, “Buradaki her bir vatandaşımız, İzmir’in diğer semtlerindeki insanlar kadar bizim için değerli. Sosyal yardımlarda asla ayrım yapmayacağız” dedi.

Esnafları ziyaret etti

Başkan Cemil Tugay, saha gezisi sırasında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlara hayırlı işler diledi. Ayrıca Ballıkuyu ve çevresindeki mahallelerin muhtarlarıyla bir toplantı yaparak bölgeye dair talepleri dinledi. Ballıkuyu Mahalle Muhtarı Sami Elmas ve diğer muhtarlar, mahallelerin ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde Tugay’a iletti.

Ballıkuyu’nun kentsel dönüşüm süreci

Ballıkuyu Mahallesi’nin kentsel dönüşüm açısından öncelikli bir bölge olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi: “Ballıkuyu, belli başlı dezavantajlarla karşı karşıya olan bir mahallemiz. Kentsel dönüşüm planımız mevcut, ancak bu sürecin hızlanması gerektiği ortada. Bugünkü saha ziyaretimiz ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler, projelerimizde daha net bir yol haritası çizmemizi sağladı. Görev süremiz içinde bölgenin çehresini değiştirecek çalışmalar gerçekleştireceğiz.”

Halktan tam destek

Başkan Tugay’ın ziyaretleri, Ballıkuyu halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Kahvehanelerde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelen Tugay, hem güncel sorunları dinledi hem de çözüm önerilerini paylaştı. Tugay’ın, bölgeye yönelik “5 yıllık dönemde gözle görülür iyileşmeler” sözü, halkın beklentilerini artırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ballıkuyu’da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, mahalle halkı ve yerel yönetim iş birliğinin önemine dikkat çekti. “Kentsel dönüşümün ve sosyal yardımların etkisini artırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İzmir’in her bir noktasına eşit hizmet götürmek, bizim temel sorumluluğumuzdur” diyerek konuşmasını noktaladı.