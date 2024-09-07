Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, eğitim sistemi ve çalışanlarına yönelik sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Başlıca sorunlar ve çözüm beklentileri

Kaya, öğretmen açığı, bölgesel dengesizlikler, iş güvencesiz istihdam, düşük ek ders ücretleri ve okullardaki personel eksikliklerinin yeni eğitim yılında çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca öğretmenlerin yer değiştirme taleplerinin karşılanamaması, kariyer basamaklarındaki düzenleme eksiklikleri gibi konuların da beklentileri karşılamadığını belirtti.

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Yeni müfredatın hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Kaya, öğretmenlerin bu sisteme uyum sağlayabilmeleri için hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Öğretmenlerin memnuniyetinin eğitim kalitesini doğrudan etkilediğini ve bu doğrultuda onlara iyi bir çalışma ortamı sunulması gerektiğini ifade etti.

Öğretmen alımları ve mülakat uygulaması

Kaya, özellikle öğretmen açığının giderilmesi için 20 bin öğretmenin atama sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, öğretmen seçimlerinde mülakat uygulamasının adalet duygusunu zedelediğini ve kaldırılması gerektiğini savundu. Atamaların KPSS puanına dayalı yapılmasının önemini dile getirdi.

Ekonomik talepler

Kamu görevlilerinin ekonomik durumlarına da değinen Kaya, enflasyonun etkisiyle alım güçlerinin düştüğünü ve maaşlarda iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti. Öğretmenlerin, zorlayıcı ekonomik koşullarda daha fazla desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kariyer basamakları ve öğretmenlik meslek kanunu

Kariyer basamaklarında yapılan düzenlemelerin yetersiz kaldığını ifade eden Kaya, sınav zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini savundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ise öğretmenlerin taleplerine uygun bir içeriğe kavuşturulması gerektiğini belirtti. Meclis'teki yasama sürecinde sendikanın önerilerinin dikkate alınmasını umduklarını dile getirdi.

Zorunlu hizmet bölgeleri için teşvikler

Öğretmen istihdamında güçlük çekilen bölgelerde, ek tazminatlar ve teşvik edici önlemlerin alınması gerektiğini belirten Kaya, bu tür düzenlemelerin öğretmen açığını gidermede etkili olacağını ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, yeni eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin beklentilerinin karşılanmasının ve eğitim sistemindeki sorunların çözülmesinin, Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.