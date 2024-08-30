Çukurova Teknokent'teki girişimci Tarık Arı, sürüş eğitimini sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle dönüştüren bir projeye imza attı. "VR Drive Projesi", direksiyon sınavı öncesi adaylara gerçekçi bir sürüş deneyimi sunarak, eğitim süreçlerini kökten değiştirmeyi vaat ediyor.

Yapay zeka eğitimi

Tarık Arı'nın geliştirdiği "VR Drive Projesi", sürücü adaylarına sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla gerçekçi bir direksiyon sınavı deneyimi sunuyor. Arı, projeyi Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Kaya'nın danışmanlığında iki yıl süren bir çalışmayla hayata geçirdi.

Proje, yapay zeka desteği ile çalışıyor ve sürücü adaylarına sanal ortamda araç kullanma becerilerini geliştirme fırsatı veriyor. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın "Genç Girişimci Destek Programı" ve KOSGEB destekleriyle geliştirilen simülasyon, Çukurova Teknokent'te bulunan bir yazılım şirketinde üretildi. İlk olarak bir sürücü kursu tarafından satın alınan simülasyon, kursiyerlerin eğitiminde kullanılmaya başlandı.

Gelişe teknolojinin eğitim verimliliğine katkısı

Simülasyon, pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi araç içi tüm detayları sanal ortamda sunarak gerçek bir direksiyon sınavı deneyimi yaşatıyor. Tarık Arı, "Sanal gerçeklik gözlüğü ile Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanma fırsatı sunuyoruz. Bu sayede adayların endişe ve korkuları azalıyor" dedi.

Doç. Dr. Yasin Kaya, projede yeni özelliklerin eklenerek simülasyonun sürekli geliştirileceğini belirtti. Kaya, "Bu teknoloji, ülkemizde sanal sürüş eğitimine öncülük edecek ve eski simülatörlerin yerini alacak" diye konuştu.

Kursiyerler memnun

Simülasyonu deneyen Merve Avcı, trafik korkusunu sanal ortamda aştığını ve Adana'nın caddelerinin detaylı bir şekilde sunulmasının avantaj sağladığını belirtti. Kurs sahibi Alparslan Ceylan ise, simülasyon sayesinde araçlarının yıpranmadığını ve bakım maliyetlerinin azaldığını söyledi.