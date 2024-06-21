Ehliyet alma süreci ve şartları nasıl işliyor?

Gerekli Belgeler

Ehliyet için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, biyometrik fotoğraf, öğrenim durum belgesi, sağlık raporu ve adli sicil kaydı bulunur. Evli kişiler için evlilik cüzdanı da gereklidir.

Teorik eğitim ve sınav

Teorik eğitim sonrasında yazılı sınava girilir. Başarılı olmak için 70 ve üzeri puan almak gereklidir. Yazılı sınavdan başarısız olanlar tekrar sınava girebilirler, ancak belirli bir hakları vardır.

Direksiyon eğitimi ve sınavı

Teorik başarıdan sonra direksiyon eğitimi alınır ve sınavı geçmek gerekir. Direksiyon sınavından başarısız olanlar da belirli bir hakka sahiptir.

Ehliyet başvurusu ve belgeler

Ehliyet almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmak gerekir. Gerekli belgeleri tamamlamak ve randevu almak önemlidir