Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'te geçerliliğini yitiriyor. Bu tarihe kadar yenileme yapmayanlar, sembolik ücret yerine binlerce lira ceza ödemek zorunda kalacak.

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci için kritik dönemece girildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2025'te sona ereceğini açıkladı. Bu tarihe kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, sadece 15 TL yerine 7.438 TL'ye kadar ceza ödemek zorunda kalabilecek.

Süre daralıyor: Milyonlarca kişi hala eski ehliyetiyle trafikte

1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde 31 milyon 643 bin kişi ehliyetini yeniledi. Ancak son verilere göre hâlâ yaklaşık 4 milyon 237 bin kişi eski tip ehliyetini kullanmayı sürdürüyor.

Yetkililer, işlemlerin son günlere bırakılması halinde nüfus müdürlüklerinde ciddi yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulunarak vatandaşları erken başvuru yapmaya çağırıyor.

Gecikenin cebinden 7.438 TL çıkacak

Yenileme işlemini 31 Temmuz 2025'e kadar tamamlayanlar yalnızca 15 TL ücret ödeyecek. Ancak bu tarihten sonra eski ehliyetle araç kullanan sürücülere uygulanacak ceza, 7.438 TL'ye kadar çıkabilecek.

Bu durum, geç kalan sürücüler için yaklaşık 7 bin TL'yi aşan bir ek maliyet anlamına geliyor.

Ne yapılmalı? İşte adım adım yenileme süreci

Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşların "ALO 199" çağrı merkezi, nvi.gov.tr veya e-Devlet üzerinden randevu alarak, il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı

1 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu

Mevcut (eski) ehliyet

15 TL ücretin yatırıldığına dair dekont

Kritik hatırlatma: Bu tarihi kaçırmayın

Yetkililer, yaz aylarında yoğunluk artabileceği için vatandaşların işlemlerini erkenden yapmalarını önemle tavsiye ediyor. Son gün: 31 Temmuz 2025. Bu tarihten sonra eski tip ehliyet geçersiz olacak ve sürücüler yasal ceza ile karşı karşıya kalacak.