Eski ehliyetler geçersiz olacak

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de 3 milyondan fazla sürücünün hala eski tip ehliyet kullandığını açıkladı. 31 Aralık 2024 itibarıyla eski ehliyetler geçersiz hale gelecek. Bu tarihten sonra eski ehliyetle trafiğe çıkan sürücüler 12.978 TL ceza ödeyecek.

Yenileme süreci ve cezalar

Yeni tip ehliyet sistemine 1 Ocak 2016'dan itibaren geçiş başlamıştı ve sürücülerin yaklaşık %90'ı bu sisteme geçiş yaptı. Pandemi nedeniyle ilk olarak 31 Aralık 2022'ye belirlenen son tarih, 31 Aralık 2024'e ertelenmişti. İçişleri Bakanlığı, belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin trafiğe çıkamayacaklarını duyurdu ve sürenin bir daha uzatılmayacağını belirtti.