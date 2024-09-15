Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otobüste meydana gelen hırsızlık olayı büyük yankı uyandırdı. İstanbul’dan Manisa'ya otobüsle seyahat eden Ş.B. (30), Manisa Otogarı’na vardığında, içinde değerli altınlar bulunan çantasının çalındığını fark etti. Olayın hemen ardından polise başvuran yolcu, durumu bildirdi.

Güvenlik kameraları ile hırsızlık ortaya çıkarıldı

Şikayet üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, çantanın otobüs muavini B.A. (46) tarafından çalındığı belirlendi.

Şüpheli muavin Alaşehir'de yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphesiyle aranan muavin, Alaşehir ilçesinde yakalandı. Ekipler, şüphelinin çaldığı yaklaşık 250 bin lira değerindeki altınları, Alaşehir'deki bir kuyumcuya sattığını tespit etti. Polisin hızlı müdahalesi ile çalınan altınlar geri alınarak, sahibine teslim edildi.

Tutuklandı

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A., mahkeme tarafından tutuklandı.