Ay, bu gece Dünya’ya en yakın konuma gelerek normalden daha büyük ve daha parlak görünecek. Süper Ay, özel bir ekipman gerektirmeden çıplak gözle izlenebilecek.

Bu gece gökyüzünde Süper Ay gözükecek

Ay, 6 Ekim Pazartesi gecesi yörüngesinde Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak. NASA’nın verilerine göre, “Süper Ay” olarak adlandırılan bu doğa olayı sırasında Ay, normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve parlak gözlemlenecek.

Yüzde 30’a kadar daha parlak

NASA açıklamasına göre, Süper Ay sırasında dolunay, yılın en küçük ve en sönük haline kıyasla yüzde 14’e kadar daha büyük, yüzde 30’a kadar daha parlak görünüyor. Ay, bu gece Dünya’ya yaklaşık 361 bin 459 kilometre kadar yaklaşacak.

Dünya genelinde izlenebilecek

Philadelphia’daki Franklin Enstitüsü’nün baş astronomu Derrick Pitts, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Aslında çok da sıra dışı bir durum değil. Ancak gökyüzünü izlemeyi sevenler için keyifli bir deneyim” ifadelerini kullandı.

Süper Ay, dünyanın her yerinden, hava koşullarının uygun olması halinde çıplak gözle görülebilecek. Uzmanlara göre özellikle önceki günlerde dolunayı izlemeyenler için boyut farkı daha dikkat çekici olabilir.

Kasım ve aralıkta yeniden görülecek

Bu yıl toplam üç Süper Ay gözlemlenecek. Ekim’in ardından kasım ve aralık aylarında da gökyüzü meraklıları benzer bir doğa olayına tanık olacak.

2026 yılında ise gökyüzü şölenleri devam edecek. Mart ayında Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya’da tam ay tutulması, ağustos ayında ise Amerika, Afrika ve Avrupa’da kısmi ay tutulması yaşanacak.