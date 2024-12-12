Ekinakis’in “Diyalog” Sergisi İzmir’de Sanatseverlerle Buluşuyor

Chi Art Gallery, sanatçı Ekinakis’in minimalist ve figüratif eserlerini bir araya getiren “Diyalog” sergisiyle İzmir’deki sanatseverleri ağırlıyor. Sergi, 19 Aralık’tan 19 Şubat’a kadar Teruar Urla’da ziyaret edilebilecek.

Sanat ve mekân arasında diyalog

“Diyalog” sergisi, mekân ve sanat arasındaki etkileşimi ön plana çıkararak izleyicilere derin bir duyusal deneyim sunmayı amaçlıyor. Sanatçı Ekinakis’in eserlerinde yalnızlık, bağ kurma ve insan deneyiminin çok katmanlı doğası gibi temalar işleniyor. Tuval üzeri yağlıboya tekniğiyle oluşturulan eserler, duyguların bastırılması, kırılganlık ve iletişim zorlukları gibi unsurları minimalist bir üslupla izleyiciye aktarıyor.

Ekinakis’in sanatsal dünyası

Gerçek adı Ekin Büyükşahin olan Ekinakis, eserlerinde yetişkinlerin duygusal dünyasına odaklanıyor. Minimalist ve sade figürlerle çalışarak, insan deneyiminin derinliklerine ışık tutuyor. Çoğunlukla yalnız ve melankolik karakterleriyle, izleyiciyi düşünmeye davet ediyor. Urla’da yaşamını sürdüren sanatçı, eserlerini yaşadığı çevrenin etkisiyle şekillendiriyor.

Chi Art Gallery’nin vizyonu

2022’de kurulan Chi Art Gallery, sanatın erişilebilirliğini artırmayı ve farklı mekânlarla iş birliği yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe’deki merkezinde ve farklı sanat etkinliklerinde eserleri sanatseverlerle buluşturan galeri, İzmir’deki bu özel sergiyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlıyor.