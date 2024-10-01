Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), yaşlı nüfustaki artışın sağlık ve sosyal hizmet sistemleri üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu değişimin sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi gerekliliğini vurguladı. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, yaşlı bireylerin toplumsal hayattaki önemli rollerini vurgulamak amacıyla farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunularak, 2024 yılı itibarıyla 65 yaş ve üzeri bireylerin sayısının 1,5 milyara ulaşmasının beklendiği bildirildi. Bu demografik değişimin, sağlık politikalarının ve hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerekli kıldığı belirtildi.

Yaşlılarda enfeksiyon riski artıyor

Yaşlılığın fiziksel ve psikososyal değişimlerle birlikte birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, enfeksiyon hastalıklarının yaşlı bireylerde hastalık ve ölüm riskini artıran başlıca etmenlerden biri olduğu vurgulandı.

"Yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan immün yaşlanma, yaşlı bireylerin enfeksiyonlara karşı direncini azaltmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, kronik hastalıkların varlığının da enfeksiyonların seyrini olumsuz etkilediği kaydedildi. EKMUD, bu durumun, enfeksiyonların klinik sunumunu ve tedavi yanıtını değiştirebileceğine, yaşlılarda enfeksiyon belirtilerinin atipik olarak ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, tanı ve tedavi süreçlerinin bu sebeple zorlaştığını ifade etti.

Kovid-19 salgını, yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimdeki zorlukları ortaya koydu

Kovid-19 salgını sürecinde yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken dernek, bu süreçte enfeksiyon yönetiminin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini aktardı. EKMUD açıklamasında, yaşlıların toplumsal destek ağlarının güçlendirilmesinin ve enfeksiyon hastalıkları yönetiminde multidisipliner bir yaklaşımın öneminin altı çizildi.

EKMUD Geriatrik Enfeksiyonlar Çalışma Grubu olarak, yaşlı bireylerin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten dernek, "Her yaş, deneyim ve bilgi birikimiyle doludur. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, tüm yaşlı bireylerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.