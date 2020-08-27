2 aya kadar yeni müjde gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin devamının geleceğini belirterek, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk ekranında moderatörlüğünü Ahmet Hakan'ın yaptığı 'Tafafsız Bölge' programına konuk oldu. Sakarya Gaz Havzası'nda keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ilişkin konuşan Bakan Dönmez, bölgede daha fazla rezerv bulunduğunu kaydetti. Türkiye Petrolleri'nin (TP) bölgesindeki petrol ve doğal gaz alanlarında ortaklıkları olduğuna değinen Dönmez, Türkiye'nin Rusya, Irak ve Afganistan'da petrol sahaları olduğunu kaydetti. Dönmez, "Bu anlamda TP, bölgesinde ciddi bir oyuncu oldu. Niyetimiz bunu küresel ölçeğe taşımak. 2020'de denizdeki keşifler arasında bir numarayız" ifadelerini kullandı.

2023'te fiyatlar düşer

Türkiye'nin doğal gaz ithalatına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez, "Uzun dönemli doğalgaz anlaşmaları bir takım yükümlülükler getirir. Askeri alım taahhüttüleri var. Bu kontrat sürelerine sabit kalmak gerekiyor. Bazı kontratlarımız süre itibariyle sonlanacak. Bu keşifle yanlış algı olmasını istemem. Kademeli olarak ithalatımız azalacak. Elektrik ve doğalgaz piyasasında regüle bir piyasa oluşturduk. Alıcı ve satıcılar gazını getirip dağıtabilir. Bu nedenle yeni kaynaklar fiyatları aşağı yönlü etkiler. Yakın ve yerli kaynak, şüphesiz rekabetçi olacaktır. 2023 itibarıyla doğalgaz fiyatları düşer. Bu büyüklük bizim iç piyasamızı etkileyecek. Bölgesel olarak Avrupa'yı etkiler mi, şu an bir şey demek güç" diye konuştu.

Tuna-1 lokasyonunun şu an yalnızce dörtte birinde sismik çalışmalar olduğunu belirten Dönmez, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir" dedi.

Bakan Dönmez, belirtilen alanda 40'a yakın kuyu açılacağını kaydederek, Kanuni gemisinin de yıl sonuna kadar Karadeniz'deki çalışmalara katılacağını aktardı. Dönmez ayrıca, bir potansiyel görülürse 2 sondaj gemisinin de yeterli olmayacağını bildirdi