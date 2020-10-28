43 yıllık serüvende 2 milyar ciro

1977'de Türkiye'nin ilk entegre katı yakıt sobası üretimi ile faaliyete başlayan Simfer, süreç içerisinde ürün yelpazesini ısıtıcı – pişirici ve soğutucu grubu ürünlere çevirerek 43 yıldır hız kesmeden büyümeye devam ediyor

150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ve yıllık ihracatı 150 milyon dolara ulaşmış grup, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 314.sırada yer alan şirkete de sahip.

Mehmet Ustaoğlu'nun Kayseri'de kurduğu ve kısa sürede ihracat rekortmeni haline getirdiği Simfer Grup, bugün İbrahim Ustaoğlu ve Mustafa Ustaoğlu kardeşler tarafından yönetilerek aile şirketleri olma özelliklerini ve ihracatçı kimliklerini devam ettiriyorlar.

Sadece son 10 yıl içerisinde 100 Milyon USD üzerinde yatırım tutarı ile Kayseri'de toplam 250.000 metrekare alan üzerine kurulu 200.000 metrekare kapalı üretim alanına ulaşan ve 3 farklı üretim tesisinde 2.500 kişiye istihdam sağlayan grup, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarını 167 faydalı patent ve 203 tasarım tescili ile kanıtlamıştır. 2016 yılında beyaz eşya sektöründe patent birincisi olan grup, yine 5. Türk patent ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Birinci Firma" ödülünü de almıştır.

2020 yılını 1.5 Milyar Türk Lirası satış hacmi ile tamamlamayı öngören Ustaoğlu kardeşlerin 2021 yılı için satış hedefleri ise 2,5 Milyar Türk lirası. Yurt içi ve yurt dışı satış organizasyonlarını ayrı ayrı kategorize edip, yönetsel iş paylaşım modellemesini benimseyen Ustaoğlu kardeşlerden Mustafa Ustaoğlu, yurt içi pazar, İbrahim Ustaoğlu ise yurt dışı satış ve pazarlama misyonlarını sürdürmektedir. Grup, ihracat seviyelerini her geçen gün artırarak kurgusal sistemlerinin başarısını ortaya koymuştur.

İbrahim Ustaoğlu şirketin kuruluşundan bugüne uzanan hikayesini anlattı: "43 yıl önce, kendi memleketimizde babamız tarafından kurulan tesiste katı yakıt sobası üretimi ile faaliyetlerimize başladık. O dönemde iş kolumuzun izlenen ve lider firmaları arasındaydık. 1990 yılında kurumsal kimlik çalışmalarımızı da tamamlayarak anonim şirket ve Simfer markasını oluşturduk. 1991 yılında ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. 1997 yılına kadar katı yakıt sobası imalatını devam ettirdik, ancak yine stratejik bir karar ile pazar hâkimi firmalardan olmamıza rağmen, sektörün geleceği ile ilgili görüşlerimiz sonrasında, katı yakıt sobası imalatından çıktık ve pişirici grubu ürünlerden fırın imalatına başladık. 2000 yılında kurucumuz, babamız vefat etti. Bu kaybın, benim ve kardeşim için kabullenilmesi oldukça zor oldu. Ama o günden bu yana, her ikimizde görev dağılımlarını doğru belirleyerek, güç birliği yaparak, koşarak, çalışarak, neredeyse gecemizi gündüzümüze katarak, bugün fırından, ocağa, ankastre ürünlerden, ısıtıcı grubu ürünlere kadar birçok çeşit ürünün imalatını yapar duruma geldik. 2015'de ise ürün yelpazemize soğutucu grubu ürünleri dahil ettik. Ben üretim, kardeşim ise hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlamasını yaparak, ürünlerimizi hem ülkemize hem de 152 ülkeye ulaştırır duruma getirdik."