Afrika, EBSO İzmirli sanayiciye kapılarını açıyor

Ciddi bir değişim ve dönüşüm ekseninden geçen dünyada, ticaret savaşları, ayrılıkçı siyasi görüşler ve korumacı politikalar dikkat çekici bir şekilde yükselişe geçiyor. Bu  belirsizlik atmosferinde uluslararası işbirliği imkanları ve ülkemizin pazar ağının genişletilmesi konusuna her fırsatta dikkat çeken EBSO; 64 farklı sektördeki Meslek Komiteleri Üyelerine yönelik olarak, 24 Eylül Salı günü, “Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi” başlıklı bir toplantı düzenleyecek. 

Afrika, EBSO İzmirli sanayiciye kapılarını açıyor
22 Eylül 2019 Pazar 10:43

Gabon, Zambiya ve Güney Afrika Büyükelçileri ile Güney Afrika İzmir Fahri Başkonsolosu ve DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplantıda, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ekonomiye Küresel ve Ulusal Bakış konulu sunum yapacak. Ardından Gabon Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ülkelerine ilişkin tanıtım ve yatırım olanaklarına yönelik sunumlar yapacak, İzmirli sanayiciye iş fırsatları hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri Başkonsolosu, DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın ise , yükselen Afrika’nın sunduğu fırsatları ve Afrika ile  iş yapma kültürüne ilişkin anahtar bilgileri ile uzun yıllara dayanan deneyimlerini paylaşacak.

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