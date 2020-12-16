Alacak sigortası ihracatçılara can simidi oluyor

Küresel krizlerin yarattığı tahsilat sıkıntıları ihracatçıların ve imalatçıların Türk Eximbank’ın sigorta programlarına olan ilgisini arttırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Türk Eximbank ile düzenlediği webinarlar ile sigortaların bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu hafta alacak sigortası masadaydı. İhracatçılar için alacak sigortasının kredi kadar önemli olduğuna değinen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Eximbank’ın birkaç ülke hariç dünyanın her yerine ihracatta sigorta yapabilir olması büyük avantaj. Exim uygulamalarında ihracat sigortası teşvik edilmeli, daha cazip hale getirilmeli. Alacak sigortası, bugün yapılandan daha fazla kredi teminatı olarak kabul edilmeli, genele yaygınlaştırılmalı, zamanla da teminat mektubunun yerini almalı. Diğer eximlerin alacak sigortası programlarıyla iş birliği yapılmalı.” dedi.

Eskinazi, “Kredi konusunda yurtiçinde diğer bankalarla yapılan iş birliğinin benzeri, Türkiye’de alacak sigortası yapan diğer eximlerle de kurulmalı. Yurtdışında, diğer ülkelerin eximleri ile alacak sigortası konusunda daha çok ve işlerliği olan iş birlikleri geliştirilmeli. Türk Eximbank, ihracatçılarımıza geçen yıla göre bu yıl yüzde 6 artışla 42 milyar dolar sağladığı finansman desteğiyle adeta ülke ekonomisi için kaldıraç görevi görmüştür. Katma değer odaklı üretimimiz, ihracattaki dinamizmimiz ile ülkemizi hak ettiği seviyelere hep birlikte taşıyacağız.” diye konuştu.

İhracat Kredi Sigortası, en basit tanımla, ihracattan doğan alacağın sigortalanmasıdır. Mal ve hizmet ihracatında ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi sağlanmakta olup söz konusu risklerden kaynaklanan zararlar Türk Eximbank tarafından tazmin edilmektedir.

Böylelikle firmalar ihracat kredi sigortasının yarattığı teminat mekanizması ile riskten arınmış ortamda faaliyet göstermekte, yeni ve tanımadıkları pazarlara güvenle açılmakta ve alıcılarına vadeli ödeme koşulları sunarak rekabet gücü kazanmaktadırlar. Söz konusu sigorta programlarından herhangi bir ön koşul olmaksızın tüm ihracatçı firmalar, ihracatlarını aracı firmalar üzerinden yapan imalatçılar ve sigortalı firmaların yurt dışında yerleşik iştirak firmaları faydalanabilmektedir.



