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Artık maaşa göre kredi verilecek!

İhtiyaç kredilerindeki artış için Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "Yeni tedbirler alınacak" sözlerinin ardından harekete geçildi. Buna göre vatandaşların aylık gelirine göre, çekeceği kredi miktarına limit getirilecek. 36 ay olarak belirlenen vadede ise değişiklik yapılmayacak

Artık maaşa göre kredi verilecek!
29 Ağustos 2021 Pazar 09:48

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, "Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış söz konusu." sözlerinden sonra harekete geçildi. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği'nin çalışmaları gelecek hafta netleşecek. Buna göre bireysel kredilere, kredi kartlarındaki gibi gelire göre limit getirilmesi formülü gündeme alınacak.

EN FAZLA 4 KATI LİMİT OLABİLİR

Kredi kartı kullanıcıları için bankalar limit belirliyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacakların birinci yıl limiti aylık belgeli gelirlerinin en fazla 2 katı oranında oluyor. Takip eden yıllarda ve daha önce kredi kartı sahibi olan kişiler aylık net belgeli gelirlerinin en fazla 4 katı limite sahip olabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise böyle bir durum söz konusu değil. Ekonomi yönetimi, ihtiyaç kredilerinde de benzer bir formülü uygulamayı planlıyor. Buna göre, ihtiyaç kredileri aylık gelirin belli bir kat üzerinde verilebilecek.

Ekonomi yönetimi krediler için ayrılan karşılıkların artırılması üzerinde de çalışıyor. İç talebin canlı olmasının enflasyonist bir baskı yaratacağından endişe duyulurken, son dönemde alınan kredilerin nasıl kullanıldığına da bakılacak. Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezi raporuna göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı takipteki krediler hariç son bir yılda 1.3 milyon kişi artarak 34.5 milyona yükseldi.

Kredi vadelerinde ise değişiklik beklenmiyor. BDDK 2019'da tüketici kredilerindeki genel vade sınırını 60 aya çıkartmıştı. 2020'nin sonunda ise tüketici kredilerindeki vade sınırı 36 aya indirilmişti. BDDK'nın yeni bir vade sınırlanmasına gitmeyeceği öğrenildi. Kurum, kredi ve kredi kartı taksit sınırlamalarıyla büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makro dengeye etkisini azaltıyor.

BAKAN ELVAN, TEDBİR SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekilleriyle ekonominin öncelikleri başlıklı toplantı yapmıştı. Elvan, "Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış söz konusu. Bu konuda bazı tedbirler aldık ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalardan bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanılıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız" demişti. (Haberler.com)

Etiketler; #kredi #maaşa göre kredi #ihtiyaç kredisi #lütfi elvan
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