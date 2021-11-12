Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, döviz kurları hakkında açıklama yaptı. Dolar/TL'de 10 seviyesine çok yaklaşılırken, Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

Döviz kurlarındaki yükselişe değinen Elvan, "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" dedi.

"HAREKETLİLİĞİN FARKINDAYIZ"

"Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız" diyen Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor."

Büyümeye yönelik mesajlar da veren Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek" sözlerini kaydetti.