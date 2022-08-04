Bakan Nebati'den dikkat çeken açıklama: Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yabancı bir bakanla konşumasını anlatan Nebati, "Yabancı bir bakanla konuşuyordum, bana enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ona "ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz %10'la çıkamıyorsunuz" dedim." ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonun ilk dönemleri tatlıdır. Ticaret canlanır. Ama sabit gelirli sıkıntı yaşar. Bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız var. Bu kesim desteklemeli. Destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

A Haber ve A Para ortak yayınında konuşan Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yabancı bir bakanla konuşuyordum, bana enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ona "ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz %10'la çıkamıyorsunuz" dedim."

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyadaki dengeleri altüst etti. Bu bir kabus. Ağır bir travmaya sebep oldu tüm dünyada. Bunun koyduğu enflasyon tedarik zorlukları gibi şeyler salgın döneminin de ötesine geçti.

2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.

İlk vakalar ile beraber dükkanlar kapandı, işletmeler durdu. İnsanlar önünü göremiyor. Ne olacağını bilmeyen bir Türkiye ve dünya resmi. Biz dedik ki insanlar işlerini kaybedeceğini bilsin. 20 Aralık tarihine kadar serbest düşüşün olduğu zamanı hatırlayın. 20 Aralık'ta tedbirler paketi açıklandı ve toplumun her kesimi destek verdi. Başka bir sabaha uyanıldı. Salgın boyunca Türkiye farkını ortaya koydu, küçülecek denirken büyümüş ve ayrışmış, ticaret ve üretim canlı. Tüm bunların üzerine inşa ederek yolumuza devam edelim.

Emtia fiyatları gerginlikten dolayı yükseliyordu, savaş ile beraber daha fazla arttı. Bu sürecin enflasyon ile yürüyeceğini ve biz muhalefetin bize bunun ile saldırmaya çalışacağını söylemiştik. TÜİK bugün rakamları açıkladı. Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli.

Enflasyonun ilk dönemleri tatlıdır. Ticaret canlanır. Ama sabit gelirli sıkıntı yaşar. Bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız var. Bu kesim desteklemeli. Destekliyoruz. Asgari ücret artırıldı. İkinci yarıda artırıldı. Ciddi destek sağlanmış oldu. Emekli, dul yetim tamamında maaş artışına gidildi.

Bunu hisseden bir kesim var. Bu iş ne kadar sürer diye bakınıyor. Temmuz ayındaki artışla kendini iyi hissedenler ne kadar devam edecek diye bakınıyor. Adımlar atıyoruz. 90'lı yıllarda dar gelirliler sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında, mesela hasta olduğunda hastaneye gitme şansı yoktu. Ama Türkiye gibi bir yerde dar gelirli hastalandığımda bana sahip çıkan bir devlet var diye biliyor.

"Ağustos'ta enflasyon bir miktar daha düşük olacak"

Biz önemli adımlar atıyoruz. Denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Dün akşam gıda komitesini topladık. Her ay toplanıyor. Kış geldiğinde söylem aynı, domatesin fiyatı katlandı. Önceki kış ile karşılaştırma yapılmaz. Sera alanlarının genişletilmesi yönünde Tarım ve Ticaret bakanımız ve ilgili bakanlıklarla hızlandırılması için adımlar attık. İhracat kısıtı ve girdi fiyatlarıyla ilgili de kararlar aldık. Lütfen kışın domates, patlıcan, biber fiyatlarını kış fiyatlarıyla karşılaştırın.

Enflasyon Ağustos ayında bir miktar daha düşecek. Aralık ayında enflasyonda düşüş trendine gireceğiz.