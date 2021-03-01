BEBEK PUDRASINDAKİ TEHLİKE!
BEBEK PUDRASINDAKİ TEHLİKE!
0
KOLAJENLİ TÜRK KAHVESİ
KOLAJENLİ TÜRK KAHVESİ
0
KIZARMIŞ GIDADAKİ TEHLİKE
KIZARMIŞ GIDADAKİ TEHLİKE
0
DUVARLARA RENK KATIYOR
DUVARLARA RENK KATIYOR
0

Bakanlıktan kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı

Bakanlıktan kripto para açıklaması
01 Mart 2021 Pazartesi 14:08

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kripto para #hazine ve maliye bakanlığı
Önceki Haber
Güneşi gören sahile koştu
Sonraki Haber
Çiğ köftecide darp edilen çalışan o anları anlattı
Gıdaların üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki fark isyan ettiriyor!
Gıdaların üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki fark isyan ettiriyor!
0
Türkiye ekonomisi büyümüş!
Türkiye ekonomisi büyümüş!
0
Doğalgaza 3 kez zam geldi!
Doğalgaza 3 kez zam geldi!
0
Marketlerin yeni oyunu: Reyonda farklı, kasada farklı!
Marketlerin yeni oyunu: Reyonda farklı, kasada farklı!
0
Dolar çok hızlı yükseliyor!
Dolar çok hızlı yükseliyor!
0
Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları 2021’de ne olur?
Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları 2021’de ne olur?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.