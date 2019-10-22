Barış Pınarı Harekatı'nı ticarete yansıtmaları üzüntü verici

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Barış Pınarı Karekatı'nı desteklemeyen ve karşısında olan ülkelerin bunu ticarete yansıtmalarını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Yorgancılar, "Geçen hafta Almanya'dan gelecek bir heyeti Ticaret Odası ile birlikte Ege İhracatçı Birlikleri'nde ağırlayacak ve bir protokol imzalayacaktık ancak iptal ettiler. Volkswagen Manisa'daki yatırımını erteleme kararı aldı." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Türk Ordusu'nun üçüncü ama en kapsamlı operasyonla sınır güvenliği ve barışı tesis etmek adına Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını ifade eden Yorgancılar, "Meşru bir operasyonla, sınır güvenliğini sağlamaya çalışmak her ülkenin en tabi hakkıdır. Bunun adı savaş değildir. Oysa ki, ilk günden bu yana Batı ülkelerinde resimlerde görüldüğü üzere yapılan haberlerde masum sivil halka yönelik acımasız bir savaş içindeymişiz gibi gösterilmekte, yanlış ve haksız bir algı operasyonu yürütülmektedir. Türk Ordusu sahip olduğu değerlerden dolayı, sivil halka zarar verecek en son Ordu'dur. Aksine, sivilleri öldürenler teröristlerdir. Ayrıca, ABD'nin teröre son vermek teziyle kilometrelerce uzaktan kalkıp coğrafyaya yerleşmesi meşru da, bizim kendi sınırımızdaki terörü önleme girişimi nasıl meşru olamaz? Görmekteyiz ki, düşmanın ve dostun net olarak ayrıştığı çok önemli, hassas günlerden geçmekteyiz." diye konuştu.

Katar, KKTC, Pakistan, İspanya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya ve Azerbaycan dışında Batı ile birlik olan 2 Müslüman coğrafyasının uluslararası kurallara uygun sınırlarımızı koruma mücadelesinde Türkiye'yi yalnız bıraktığına dikkat çeken Yorgancılar, şöylşe devam etti: "AB ülkesi İspanya yanımızda yer aldı. Çünkü, terörün ne olduğunu en iyi bilenlerden biri. Sonuçta varılan anlaşmadan dolayı mutluyuz. Çünkü, Mehmetçiklerimizin kılına daha fazla zarar gelsin istemiyoruz. Ayrıca, meşru görülmeyen operasyonda amaçlanan husus anlaşma ile sağlanmış oldu ve oluşturulacak güvenli bölge meşru hale geldi. Yarın 5. gün dolacak. Önemli olan sonrasındaki gelişmelerdir. Ülkemizi siyasi ve ekonomik anlamda oldukça kritik günler bekliyor. Birçok alanda atılacak stratejik hamleler adına belki de en önemli süreçteyiz."

Bu gelişmelerin ticarete yansımasından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yorgancılar, "Geçen hafta Almanya'dan gelecek bir heyeti Ticaret Odası ile birlikte Ege İhracatçı Birlikleri'nde ağırlayacak ve bir protokol imzalayacaktık. Ancak, iptal ettiler. Volkswagen Manisa'daki yatırımını erteleme kararı aldı." dedi.

Birçok ülkenin yaptırım yarışına girdiğini belirten Yorgancılar, şunları söyledi: "Bu haksız önyargı ve algı operasyonu dileriz tekrarlanmaz. Tüm dünya bilmelidir ki, hakkımız olan bu mücadelede Türk milleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla tek yürektir, her zaman olduğu gibi Ordusunun yanındadır. Ve hiçbir güç, bu topraklardaki kardeşliği bozamayacaktır. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden sivillere Allahtan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Her 3 gençten biri işsiz

İhracat, işsizlik oranı, sanayi üretim endeksi ve ekonomi güven endeksleri için aylık verileri işaret eden Yorgancılar, "Ortaya çıkan zik-zak eğilim aslında belirsizliğin devam ettiğini, bir toparlanma eğilimine henüz girilmediğini çok net göstermektedir. Buraya alamadığımız diğer verilerde de bir iki ay ivme yukarı görünmekle birlikte, sonraki aylara ilişkin bir iyileşme sinyali görünmemektedir. Yani, ekonomi henüz yönünü bulamamıştır. Her 3 gencimizden birinin işsiz olması gerçeği çok önemlidir. Son gelen satış verilerinde bir artış yaşanmasına rağmen, piyasa verilerinden de henüz bir toparlanma sinyali gelmemektedir. Bu kapsamda da, piyasanın hareketlenmesi adına adımlar atılmaya devam etmektedir.

Üreten firmalar elektrik ve doğalgaz zamlarıyla ne kadar devam edebilir bilmiyorum

Kredi borcu olan büyük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma başlatıldığını hatırlatan Yorgancılar, "25 milyon lira üzeri kredi borcu bulunan şirketler programdan yararlanacak. Söz konusu şirketlerin öncelikli üretim sektöründe olmasını ümit ediyoruz. Zira, tedarikçisi olan ve borcu daha düşük kalan firmaların kapsam dışı kalması durumunun, üretimin devamlılığı ile telafi edilebilir olduğu unutulmamalıdır. Hal böyleyken, 1 Ekim itibari ile gelen zamla birlikte geçen seneden bu yana elektrik yüzde 131, doğalgaz yüzde 118 oranında zamlanmıştır. Temmuz ayında da belirttiğim gibi OECD Enerji Endeksi'ne göre; 2003-2019 döneminde Türkiye enerji fiyatları artışında zam şampiyonu. Durum gösteriyor ki, bu tabloyu ne yazık ki, sizlerle daha paylaşmaya devam edeceğim. Ama üreten firmalarımız bu zamlarla mevcut şartlarda daha ne kadar devam edebilir bilemiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.