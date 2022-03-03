Benzin ve motorine bir zam daha! Motorin 19 liraya çıkıyor!

Bu gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelecek. Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

Savaşla birlikte petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam bekleniyor.

Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

Bu geceki zamla birlikte, Ankara’da ortalama 17,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 17,97 liraya, İzmir’de 18,08 liraya çıkacak.

Motorinin litresi Ankara ve İstanbul’da 19 liraya, İzmir'de 18,92 liraya yükselecek.

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni zamların gelebileceği belirtiliyor. Akaryakıt zamlarının, şubatta yüzde 54,44’e yükselen tüketici enflasyonunu daha da yukarı itmesi bekleniyor.