UKRAYNA'DAN KONSER TEKLİFİ
UKRAYNA'DAN KONSER TEKLİFİ
0
MAMA ALIRKEN DİKKAT!
MAMA ALIRKEN DİKKAT!
0
KENDİ PEDİNİ ÜCRETSİZ ÜRET!
KENDİ PEDİNİ ÜCRETSİZ ÜRET!
0
27 KADINDAN 150 ÇOCUK YAPTI
27 KADINDAN 150 ÇOCUK YAPTI
0

Benzin ve motorine yine büyük zam geliyor!

Benzin ve motorine yine büyük zam geliyor!
02 Mart 2022 Çarşamba 13:25

Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor. Alınan bilgiye göre bu geceden itibaren benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelecek


Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batılı ülkelerinin sert yaptırımları, petrolle birlikte akaryakıt fiyatlarını da artırıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL zam bekleniyor.

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul’da 16,55 TL’den 17,43 TL’ye, Ankara’da 16,65 TL’den 17,53 TL’ye, İzmir’de 16,67 TL’den 17,55 TL’ye yükselecek.

Zam sonrası litre fiyatı motorinde İstanbul’da 16,05 TL’den 17,56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16,16 TL’den 17,67 TL’ye yükselecek.

Artan petrol fiyatları ve uluslararası akaryakıt fiyatları nedeniyle benzin ve motorine yarın gece de zam gelmesi bekleniyor.

Yıl başında 73 dolar olan Brent tipi ham petrol fiyatı bugün 113 dolarla, 2014 sonrası dönemin zirvesini görmüştü.

OTOGAZA İKİ GÜNDE 94 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Son olarak, otogaza 1 Mart’ta 33 kuruş, 2 Mart’ta 61 kuruş zam gelmişti.

1 Mart’ta motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim yapılmıştı.

1 Mart’ta benzinin ÖTV’si litre başına 49 kuruş artırılmıştı.

26 Şubat’ta ise benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL’lik tarihi zamlar yapılmıştı.

Etiketler; #benzin #motorin #zam #rusya
Önceki Haber
Günler sonra yoğun bakımdan çıkan Sedefnur'un konuşması bekleniyor!
Sonraki Haber
Ukrayna'da nükleer santrale girişi engellemek için halk barikat kurdu
Mobilya sektörüne İzmir dopingi
Mobilya sektörüne İzmir dopingi
0
33 kuruş zam gelen LPG'ye bir zam daha!
33 kuruş zam gelen LPG'ye bir zam daha!
0
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye zam!
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye zam!
0
Doğalgaza savaş zammı geldi!
Doğalgaza savaş zammı geldi!
0
Elektrikte yeni düzenleme açıklandı! KDV indirimi geldi!
Elektrikte yeni düzenleme açıklandı! KDV indirimi geldi!
0
Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 11 büyümüş!
Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 11 büyümüş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.