Benzin ve motorine yine büyük zam geliyor!

Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor. Alınan bilgiye göre bu geceden itibaren benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelecek



Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batılı ülkelerinin sert yaptırımları, petrolle birlikte akaryakıt fiyatlarını da artırıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL zam bekleniyor.

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul’da 16,55 TL’den 17,43 TL’ye, Ankara’da 16,65 TL’den 17,53 TL’ye, İzmir’de 16,67 TL’den 17,55 TL’ye yükselecek.

Zam sonrası litre fiyatı motorinde İstanbul’da 16,05 TL’den 17,56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16,16 TL’den 17,67 TL’ye yükselecek.

Artan petrol fiyatları ve uluslararası akaryakıt fiyatları nedeniyle benzin ve motorine yarın gece de zam gelmesi bekleniyor.

Yıl başında 73 dolar olan Brent tipi ham petrol fiyatı bugün 113 dolarla, 2014 sonrası dönemin zirvesini görmüştü.

OTOGAZA İKİ GÜNDE 94 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Son olarak, otogaza 1 Mart’ta 33 kuruş, 2 Mart’ta 61 kuruş zam gelmişti.

1 Mart’ta motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim yapılmıştı.

1 Mart’ta benzinin ÖTV’si litre başına 49 kuruş artırılmıştı.

26 Şubat’ta ise benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL’lik tarihi zamlar yapılmıştı.