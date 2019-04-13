BESİAD'da Emre İpek dönemi

BESİAD'da yapılan olağanüstü kongrede Başkan Ali Akdaş, görevi Emre İpek’e devretti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle Karşıyaka’daki önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından BESİAD’ın ( Bostanlı Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği) olağanüstü kongresinde başkanlığa genç işadamı Emre İpek getirildi.

BESİAD’ta yaşanan başkan değişimi sonrası yeni katılan üyeler ile kahvaltıda bir araya gelendi. Devir teslimi yapılan kahvaltılı toplantıda yeni üyelere BESİAD rozeti takıldı.

Toplaatıda konuşan yeni Başkan İpek “BESİAD’taki aile ortamı devam edecek, bana emanet edilen bayrağı daha da yukarılara taşıyacağım” dedi.

Bostanlı’da Soylu Künefe’de kahvaltılı buluşmada gerçekleşen devir teslim töreninde dernek üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, Ali Akdaş, Eski Belediye Meclis üyesi Murat İpek, derneğin eski başkanlardan Feyyaz Sungur ve derneğe yeni katılanlar bir araya geldi.

AKDAŞ: Geldiğim zaman gideceğim zamanı söylemiştim

BESİAD’ta görev Emre İpek’e devreden Ali Akdaş konuşmasında dernekle 2004 yılında tanıştığını, yaşamının önemli bir bölümünü derneğin içinde aktif görevler alarak geçirdiğini söyledi. Akdaş sözlerini şöyle sürdürdü. ”BESİAD güzel bir aile. Bu parçanın ailesi olmaktan ve burada başkanlık yapmaktan onur ve gurur duydum. Geldiğim zaman gideceğim zamanı söylemiştim. Uzun süre bu koltuklar işgal edilmemeli. Kamu yararını gözettim hep. Herkes hakkını helal etsin. Kendini geçecek birini yetiştirsen usta olursun derler. Beni geçecek bir kardeşime derneği emanet etmekten mutluluk duyuyorum. Bir hayalim de umarım bir gün BESİAD’a kadın bir başkan olur”

İpek: Derneğe sinerji katacak arkadaşlarla güzel işler yapacağız.

BESİAD’ın yen başkanı Emre İpek’te 6 yıl önce BESİAD’a katıldığını belirterek şunları söyledi. “6 yıl önce derneğe katıldım. Dernekte görev yapan başkanlardan çok şeyler öğrendim. Projelerimiz devam edecek. Yen projelerimiz olacak. Derneğe sinerji katacak arkadaşlarla güzel işler yapacağız. Bu aile ortamı devam edecek. Ailenin bozulmadan büyümesi ben hep mutlu etti. Bu devam edecek. Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı daha yukarıya taşımak için mücadele edeceğim.”

Yen başkan İpek, görev devraldığı Akdaş’a çiçek ve plaket takdim etti. Akdaş kendisine takdim edilen çiçeği, çalışmalarında özveride bulunan ve kendisine çok yardımcı olduğunu söylediği eşine verdi.