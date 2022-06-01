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Bir zam da elektriğe geldi!

Doğalgaz, benzin ve motorinden sonra bir zam da elektriğe geldi. Elektrikte mesken abonelerine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerine ise yüzde 25 zam geldi

Bir zam da elektriğe geldi!
01 Haziran 2022 Çarşamba 09:37

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tarifelerinin belirlenmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak tespit edildi.

Etiketler; #doğalgaz #elektrik #zam #elektrik zam
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