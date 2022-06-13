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Bitcoin 18 ayın en düşük seviyesinde!

Yüksek enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesine sebep olurken, buna paralel diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanıyor

Bitcoin 18 ayın en düşük seviyesinde!
13 Haziran 2022 Pazartesi 13:31

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 12 düşüşle 980 milyon doların altına düştü.

Mayıs ayının ortasında, kripto para birimi TerraUSD'nin değer olarak “çökerek” kripto piyasasını sarsmasının ardından, bugün de en büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Celsius Network'ü çevreleyen türbülans ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesi yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını beraberinde getirirken, buna paralel kripto para piyasası da baskı altında kaldı.

Celsius Network'ün açıklaması sonrası en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı Aralık 2020'den beri ilk kez 25 bin doların altına indi. Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı.

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanmasına sebep oluyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 1.215 dolar seviyesine kadar indi.

Son yedi gün içinde kripto piyasasında düşenler sadece Bitcoin ve Ethereum değildi. Piyasa değerine göre ilk 20 kripto paranın her biri, çift haneli yüzdelerde düştü. Avalanche (AVAX) yüzde 35, Solana (SOL) yüzde 31, Dogecoin (DOGE) ise yüzde 28 düşüş gösterdi.

Kripto para piyasasındaki son düşüş, ABD'de açıklanan enflasyonun 41 yılın zirvesini görmesiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesinin ardından geldi.

Analistler, jeopolitik belirsizlikler, yüksek enflasyon ve önde gelen kanun yapıcıların kripto paralarla ilgili devam eden olumsuz görüşleri nedeniyle kripto para birimleri için uzun süreli bir ayı piyasasının muhtemel olabileceğini belirtiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bitcoin #abd #bitcoin düşüş #bitcoin fiyatı
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