Biz konuşurken e-ticaret büyüyor

Dijital Ticaret Zirvesi'nin ev sahibi BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen, "e-ticaretin geleceği derken rakamlar bugünden gelinen noktayı ortaya koyuyor. Yapmak, yapmamak değil, bu ticareti yönlediren olmalıyız" dedi.

Dijital ticaretin uzman isimleri, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve SAP Türkiye işbirliği ile başlatılan Dijital Ticaret Zirvesi, Girişimciler ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) bir araya getirdi. Türkiye'de e-ticaret, e-ihracat liderlerini KOBİ'lerle buluşturmayı ve işletmelerin yeni nesil girişimcilik ticari faaliyetler ile bilgilendirmeyi amaçlayan Dijital Ticaret Zirvelerinin ilk serisi Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, e-ticaret'in gelecekte ticareti baştan aşağıya şekillendireceğini söyledi.

Rakamların şimdiden gelecekte e-ticaretin hangi konumda olacağını kanıtladığını belirten Ösen, şunları söyledi: "25 trilyon dolarlık dünya perakende sektörü içinde e-ticaretin payı yüzde 10'u geçmiş durumda. 2,5 trilyon dolarlık bir e-ticaret içinde ülkemizin, 2018 yılında hacmi yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TL'ye çıkıyor. Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılında 4,5 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. 3 yıl içinde pazarın, yüzde 100'e yakın büyüme öngörüsünü, elbette teknolojinin baş döndüren gelişmeleri besliyor. Ayrıca global perakende e-ticaret hacminin 2011 yılında yüzde 32'sini gelişmekte olan ülkeler oluştururken, 2020 yılında bu oranın yüzde 65'lere ulaşacağı düşünülüyor."

Altyapı hizmetleri

Ösen, E-ticarete ayak uydurmak için yeni kodların yazılması için ülke olarak çalışılması gerektiğini belirterek, "Sektör ve idari yapı arasında etkin iletişimin kurulması için ilgili mekanizmaları harekete geçirmek, algı ve dijital okuryazarlığın artırılması, perakendecilerin e-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olmalarının sağlanması, teknik, lojistik ve ödeme altyapılarının iyileştirilmesi, mevzuatın sektörün gelişimimi destekleyecek şekilde düzenlenmesi bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

KOBİ'ler için çözümler

SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Öznal ise günümüzde yapay zeka, internet, blokzincir gibi teknolojilere önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Müşterilerimizin birer akıllı işletmeye dönüşmelerine, geliştirdiğimiz çözümler sayesinde iş gücünü yetkinleştirmelerine ve katma değer yaratmaya odaklanmalarına yardımcı oluyoruz. Bu teknolojilere geçiş aşamasına destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya genelindeki müşterilerinin yüzde 80'den fazlasını KOBİ'lerin oluşturduğunu kaydeden Öznal, şöyle konuştu: "SAP Türkiye olarak en büyük amacımız, Türk şirketlerinin global arenada dünya devi markalar yaratmasına katkı sağlamak ve KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmak. Dijital ekonomi çağında KOBİ'lerin rekabet gücünü artırabilmesi için ise bulut bilişim büyük fırsatlar sunuyor. Genç nüfusa sahip bir ülke olmamızın da avantajıyla, teknolojiye ve yeniliklere çok çabuk adapte olabilme potansiyelimiz var. Bu da teknoloji alanında hızlı yol aldığımızın ve alacağımızın en önemli göstergesi. Bu nedenle Anadolu'daki şirketlerde de dijital dönüşümün hız kazanacağını ve bulut kullanımının da önümüzdeki yıllarda aynı hızla ülkemizde artacağını öngörüyoruz."

Akıllı işletmeler

Moderatör sunuculuğunu Netizen Kurucusu Ümit Öncel'in yaptığı zirve, alanında uzman kurum ve isimlerle, İzmirli KOBİ'lere dijital ticaretin yeni kodlarını anlattı.

Dijitalleşen dünyada akıllı işletmelerin özelliklerini MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, e-ticarette başarılı ödemeleri artırmanın yolunu da Iyzico Satış Müdürü Akif Sezer katılımcılar ile paylaştı.

Herkes için dijital pazarlamanın ipuçlarını Red&Grey Kurucusu Furkan Reis, dijital ticarette yeni fırsatları GittiGidiyor Uluslararası Ticaret Müdürü Erkan Yozkat anlatırken, Bilişim Hukukçusu Burçak Ünsal ise, 'Dijital Ticaretin Hukuki Boyutu' başlığıyla bir konuşma gerçekleştirdi.