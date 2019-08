Bodrum'da fiyatların yüksek olduğu iddiası

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'un genelinin pahalı olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'un genelinin pahalı olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aras, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum'un kesinlikle pahalı bir turizm merkezi olmadığını belirtti.

İlçede her bütçeye, her beğeniye uygun bir restoran, plaj, konaklama tesisi ya da eğlence mekanı bulunduğuna işaret eden Aras, "Bodrum'dan fiyat paylaşımlarıyla insanların aklında soru işareti oluşturmaya çalışan bir kesim var. Aynı şekilde pahalılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyoruz. Oysa Bodrum'da yaz kış binlerce memur, işçi, köylü yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Çok ekstrem bir mekan ya da tesisteki bazı hizmetlerin kendi standardına göre bedeli olduğunu vurgulayan Aras, bu durumu genellemenin yanlış olduğunu vurguladı.

"Bodrum plajlarında 200-400 liraya denize giriliyor" demenin, Bodrum'a yapılan bir haksızlık olduğunu belirten Aras, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Birçok işletme giriş ücreti almaz. Bunun da ötesinde belediye plajları tamamen ücretsiz. Duşu, tuvaleti, kabini olan plajlarda dilediğiniz gibi gününüzü geçirebilirsiniz. Ekstrem pahalı fiyatlar sunan işletmelere de uyarılarımızı her zaman yapıyoruz. Dolayısıyla hiç kimse Bodrum'a gelmekten çekinmesin. Bu pahalılık haberlerinden etkilenmesin. Gönül rahatlığıyla tatilinizi Bodrum'da yapabilirsiniz."