ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
0
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
0
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
0
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
0

Böyle giderse kuruyemiş yemek de hayal olacak

Döviz kurlarındaki tarihi artışla birlikte birçok ürüne fahiş zamlar gelirken kuruyemişte de büyük zam beklentisi olduğu açıklandı. Kuruyemiş Derneği Başkanı Dinler, "Geçtiğimiz yıl ihracat 4 milyar dolardı. Bu yıl ilk 10 ayda bu rakamı geçtik. İhracata seviniyoruz ama böyle giderse vatandaşımız artık kuruyemiş yiyemeyecek" ifadelerini kullandı

Böyle giderse kuruyemiş yemek de hayal olacak
20 Aralık 2021 Pazartesi 16:09

Yılbaşı öncesi döviz kurundaki yükselişle birlikte kuruyemiş ürünlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam gelirken Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Aykut Dinler, belirsizliğin sürmesi halinde yeni zamların gelebileceğini söyledi.

Kur artışıyla birlikte ihracatta önemli bir artış yaşandığını da kaydeden, TÜKSİAD Başkanı Aykut Dinler, yaklaşan yılbaşı öncesi sektörün son durumuyla ilgili T24'ün sorularını yanıtladı.

Döviz kurundaki ani yükselişin hem ithal ürünlerde hem de girdi fiyatlarının artması nedeniyle yerli ürünlerde yeni zamlara neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mazot, gübre gibi girdilere sürekli zam geliyor. Döviz kurundaki artış da arz talep dengesini bozdu. Üreticiler, üründen elde edeceği kazancın enflasyona karşı ezilmemesi için ürünlerini satmıyor ve lisanslı depolarda bekletmeye başladılar. İthal getirdiğimiz hurma, kahve, badem, kajun ve ceviz son bir ayda yaklaşık yüzde 50 oranında zamlandı. Ceviz ve badem gibi ürünlerde yerli üretim, iç piyasa ihtiyacının ancak yüzde 30'unu karşılayabiliyor.

"ŞİDDETLİ ZAM GELİYOR"

Son dönemde gerek iç piyasa ürünlerine gerekse de ithal ürünlere şiddetli şekilde zam geliyor. Yılbaşı öncesi zaten kuruyemiş, son bir ayda ortalama yüzde 50 civarında zamlandı. Bu belirsizlik sürerse, son günlerde daha da zamlanabilir. Yurt dışından olan talep aşırı artınca iç piyasada da arz talep dengesi bozuldu. Aslında bizim ürünlerimiz sağlıklı olduğu için zaten dünya pazarında rağbet gören ürünlerdi, üstüne bir de döviz kuru TL'ye karşı çok fazla değerlendi. Böyle olunca talep çok arttı.

"TARIM BAKANLIĞI'NA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

Geçtiğimiz yıl kuruyemiş sektörünün ihracat rakamı 4 milyar dolardı. Bu yılın ilk 10 ayında bu rakamı geçtik. Bir yandan seviniyoruz. İhracat artıyor, bu iyi bir şey ama bir yandan da kendi vatandaşımız için tedirginiz. Böyle giderse, vatandaşımız kuruyemiş yiyemeyecek. Kuruyemiş bir yandan da sağlıklı bir ürün ve aslında tüketilmesi gereken temel gıdalardan. Burada Tarım Bakanlığı'na çok iş düşüyor. Ekilebilir alanlarımız belirli oranda ama doğru fidan yönetimiyle verimliliği artırabiliriz. Üründe verimliliği ne kadar artırırsak bu sorunların üstesinden geliriz."

Etiketler; #kuruyemiş #zam #döviz kuru #dolar
Önceki Haber
Çakıroğlu davasında eski rektöre hapis istemi!
Sonraki Haber
İzmirli genç yeteneğe Avrupa’dan talip var
Libya'dan ikinci yolcu gemisi İzmir'e geldi
Libya'dan ikinci yolcu gemisi İzmir'e geldi
0
İzmir'de gevreğe yine zam geldi
İzmir'de gevreğe yine zam geldi
0
Dolar 17 lirayı da geçti hızla yükseliyor
Dolar 17 lirayı da geçti hızla yükseliyor
0
Hamsinin fiyatı 6 katına çıktı
Hamsinin fiyatı 6 katına çıktı
0
TÜSİAD açıklama yaptı: İktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
TÜSİAD açıklama yaptı: İktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli
0
Torbalı Ticaret Odası'ndan döviz tepkisi: Esnaf, sanayici ve tüccar tedirgin
Torbalı Ticaret Odası'ndan döviz tepkisi: Esnaf, sanayici ve tüccar tedirgin
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.