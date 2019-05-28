Büyümemiz dünya ortalamasının altında

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının 2018'de yüzde 2,6'ya düştüğünü hatırlatarak, "Kriz dönemleri gibi küresel ekonominin altında bir büyüme gerçekleştireceğiz" dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının 2018'de yüzde 2,6'ya düştüğünü hatırlattı. Yorgancılar, "Türkiye için IMF tahmini 2019 yılında yüzde -2,5 daralma yönünde. Yani, kriz dönemleri hariç küresel ekonominin üstünde büyüyen Türkiye, 2019 yılında küresel ekonomin altında bir büyüme ile yoluna devam edecek" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Türkiye ve İzmir'deki ekonomik gelişmelere dikkat çeken Başkan Yorgancılar, Türkiye'nin büyüme oranının, yıllar itibari ile küresel ekonominin üstünde seyrettiğini belirterek bunun da çok doğal olduğunu ifade etti. Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının yüzde 5'lerde olduğuna dikkat çeken Yorgancılar, "Oysa ki, 2018 yılını yüzde 2,6 büyüme ile kapatan Türkiye için IMF tahmini 2019 yılında yüzde -2,5 daralma yönündedir. Yani, kriz dönemleri hariç küresel ekonominin üstünde büyüyen Türkiye, 2019 yılında küresel ekonomin altında bir büyüme ile yoluna devam edecek. Bu da tüm dengelerin alt üst olması anlamına gelmekte. Yeni Ekonomik Programımızda 2019 büyüme oranı yüzde 2,3 idi" diye konuştu.

Biz bu hale nasıl geldik?

"Biz bu hale nasıl geldik" diye soranlara da cevap veren Yorgancılar, şöyle devam etti: "Yıllar itibari ile milli gelir içinde sabit sermaye yatırımlarında inşaat ile makine ve teçhizatın aldığı pay yer almakta. Biz ne yazık ki yatırım olarak, inşaatı anlamış ve tüm kaynaklarımızla bu yöne odaklanmışız. Bu tablo, aslında kaynakları dengeli, verimli ve sağlıklı kullanamamanın da bir sonucu. Aynı zamanda bu şekilde devam edilirse başımıza nelerin geleceğini bildiğimiz bir senaryo karşısında nasıl bir yol haritası belirlenmesi gerektiğinin de çok açık göstergesi. Yani, bir yol ayrımı ve tercihler geleceğimizi şekillendirecek."

İşsizlik büyük sorun

İşsizlik verilerinin ürkütücü seviyelere doğru ilerlediğine dikkat çeken Yorgancılar, "Ne yazık ki, talep daralması ve artan maliyetler her geçen gün firmaların faaliyetlerini sürdürmelerini güçleştirmekte, işgücüne olumsuz yansımakta. En önemlisi de, üniversiteli işsiz sayısındaki artış. 1 milyon 122 bin üniversiteli işsiz sayısı, toplam işsiz sayısının yüzde 24'üne denk gelmekte. 2018 itibari ile işsizlik oranında ne yazık ki, İzmir yine ilk 5 arasında. Ülke genelinde ise işsizlik oranında son veri Şubat ayına ait olup yüzde 14,7, genç nüfusta oran yüzde 26,1 ve tarım dışı işsizlik oranı ise 16,9. Bunun da tek çözümü, üretim ve yatırım ortamını cazip hale getirmek" dedi.

Umudumuz elimizden alınıyor

Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 60'ının tüketim kaynaklı olduğunu hatırlatan Yorgancılar, "Nisan, Mayıs aylarında bir toparlanma geliyor mu? derken 53,5 ile tüketici güven endeksi son 7 yılın en düşüğü olarak açıklandı. Nisan'dan Mayıs'a çok sert bir düşüş. Yani, tüketimdeki azalışı bu açıdan değerlendirmekte de fayda görmekteyim. Devamı halinde milli gelire ve tabi ki büyüme verisine olumsuz yansıyacak Benzer şekilde Mayıs ayında reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre yüzde 6,2 azaldı" ifadelerini kullandı.

Genel olarak bakıldığında verilerde toparlanma varmış gibi göründüğünü kaydeden Yorgancılar, "Ancak açıklanan göstergeler bu umudu elimizden alıyor. İşte bu nedenle, ekonomiye odaklanmak ve eksiklerimizi, içinde bulunduğumuz durumu artık kabul edip, gereğini yapmak zorundayız" dedi.