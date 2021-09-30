BENZİNE 29 KURUŞ ZAM
BENZİNE 29 KURUŞ ZAM
0
KIZILCIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
KIZILCIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
0
KIRIK KALP SENDROMUNA DİKKAT!
KIRIK KALP SENDROMUNA DİKKAT!
0
ABD'DE KORKUNÇ OLAY!
ABD'DE KORKUNÇ OLAY!
0

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV indirimi geldi!

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Söz konusu oran daha önce yüzde 18 olarak uygulanıyordu

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV indirimi geldi!
30 Eylül 2021 Perşembe 08:40

Cumhurbaşkanlığının "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı.

Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifıkalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsammda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.)," eklendi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı daha önce yaptığı açıklamada, ikinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye'de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirterek, "Bu yönde de yakın zamanda olumlu haberler alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLIK İLK YETKİLERİN VERİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için "yenileme merkezi" olarak ilk yetkilerin verildiğini açıklamıştı.

Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak belirlenmişti.
 

Etiketler; #cep telefonu #cep telefonu kdv indirimi #yenilenmiş ürün kdv indirimi
Önceki Haber
Anne ve iki çocuğu ölü bulundu!
Sonraki Haber
Benzine 29 kuruş zam!
Benzine 29 kuruş zam!
Benzine 29 kuruş zam!
0
5 ve 20 TL'lerde değişiklik! Yeni paralar bugün tedavüle giriyor
5 ve 20 TL'lerde değişiklik! Yeni paralar bugün tedavüle giriyor
0
Açlık sınırı 3 bin TL'yi geçti
Açlık sınırı 3 bin TL'yi geçti
0
Altının gramı 500 lirayı geçti!
Altının gramı 500 lirayı geçti!
0
Mutfaktaki yangının körükçüsü: Tekelleşme
Mutfaktaki yangının körükçüsü: Tekelleşme
0
Çin, kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti, Bitcoin çöktü!
Çin, kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti, Bitcoin çöktü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.