Çiftçi borçları ertelenmeli

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, "Cumhurbaşkanı bir kararnamesiyle ithalat izni verebiliyor. Bir kararnameyle çiftçinin borçlarını da erteleyebilir" dedi.

Çiftçi borçları ertelenmeli
16 Eylül 2019 Pazartesi 14:07

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında çiftçilere sertifikalı tohum kullanım desteğinin hala ödenmediğini söyledi. Normalde ocak, şubat aylarında verilmesi gereken desteğin henüz verilmediğini ifade eden Keven, "Ekim ayı yaklaştı. Yani geçen yıl ektiği buğdayını çoktan hasat etti. Şimdi ise yeniden ekim yapacak ama 1 yıl önceki tohum desteğini hala alamadı" dedi.

Tohum desteği bekleniyor

Keven, çiftçinin, bir an önce tohum desteğinin ödenmesini beklediğini ifade etti. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine 10 milyar lira, bankalara ise 108 milyar lira borcu olduğunu savunan Keven, "Cumhurbaşkanı bir kararnamesiyle ithalat izni verebiliyor. Bir kararnameyle çiftçinin borçlarını da erteleyebilir diye düşünüyoruz" dedi.
Keven, iktidar tarafından her ne kadar 'ekonomi yolunda' diye söylense de ülke gerçeklerinin bundan epey uzakta olduğunu öne sürerek, "Tarımsal maliyetlere, gübreye, mazota yapılan zamlar çiftçimizin belini büktü. İpoteği, hacizi olmayan çiftçi neredeyse kalmadı. İktidar çerezlik ay çekirdeğinden mercimeğe, nohuta kadar her şeyi ithal etmektedir. İthalat yüzünden çiftçimiz ürününü ya satamamakta ya da aşırı düşük fiyata satmaktadır. Bunun sonucunda da zarar etmekte ve borçlarını ödeyemez duruma düşmekte" diye konuştu.


Kaynak: AA
Önceki Haber
'Yeryüzü Cenneti'nde zirve yürüyüşü
Sonraki Haber
Glokom riski yaşla birlikte artıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.