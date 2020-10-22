Defne, ihracatçısının yüzünü güldürüyor

Son yıllarda insanların besin temini konusunda daha da bilinçlenmesi, sentetik maddelerden mümkün olduğunca korunma istekleri, ekolojik veya tabiattan toplanan ürünlere olan talebi artırıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hazırladığı eylem planları ile orman dışı ürünleri, özellikle tıbbi ve aromatik bitkileri ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan ve dünya ihracatının yüzde 90'nını Türkiye'nin karşıladığı defne, üreticisinin de yüzünü güldürmeye başladı. OGM tarafından 2016'da hazırlanan "Defne Eylem Planı" sayesinde 2005 yılında 6 bin 436 ton olan üretim 2019 yılında 32 bin 600 tona yükseldi. Geçtiğimiz yıl defne köylüsüne 115 milyon TL, ülke ekonomisine ise 1 milyar 500 milyon TL katkı sağladı.

Türkiye'de Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'ndeki pek çok ildeki ormanlardan elde edilen binlerce ton defne yaprağı dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. Yaprağı ve yağı özellikle kozmetik, ilaç ve gıda sektörü tarafından kullanılan defnenin üretimi OGM'nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde daha verimli bir hal aldı. 2016 yılından bu yana "Defne Eylem Planı" kapsamında yapılan uygulamalar ile bugün itibarıyla 16.000 dekar alanda rehabilitasyon çalışması tamamlanarak ülke ekonomisine kazandırıldı.

Orman köylüsüne 115 milyon TL katkı

Dünyada önemli bir üretici konumunda bulunan Türkiye yıllar itibarıyla yürütülen çalışmalar ile ihracat gelirlerini artırıyor. Bugün dünya defne ihracatının yüzde 90'ı Türkiye tarafından karşılanıyor. TÜİK verilerine göre 2005 yılı defne ihracat geliri yaklaşık 12 milyon dolar olan Türkiye'nin 2019 yılı 13 bin 512 ton defne ihracatına karşılık 38 milyon 500 bin dolar gelir elde edildi. 2005 yılında 6 bin 436 ton olan defne üretimi OGM'nin çalışmaları ile 2019 yılında 32 bin 600 tona yükseldi. 2019 yılında defne orman köylüsüne 115 milyon TL, ülke ekonomisine ise 1 milyar 500 milyon TL katkı sağladı.

Kadınlara istihdam kaynağı

Kırsalda özellikle kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için projeler yürüten OGM, orman dışı ürünlerin üretiminde kadınları desteklemeye devam ediyor. Bunlardan biri olan ve yağından sabun, yaprağından ise çeşitli dertlere deva baharatlar elde edilen defne, kırsalda önemli bir istihdam kaynağı yaratıyor. Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde yer alan pek çok şehirdeki orman köylüsünün belli başlı geçim kaynaklarından biri haline gelen defne, özellikle ev hanımlarına gelir sağlıyor.