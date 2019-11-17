Dikili, teknolojik sera üssü olacak

Ege Bölgesi'nin, tarımsal üretim ve ihracatını ikiye katlayacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin ilki Dikili'de kuruluyor. Kuruluş kararını imzalayan Bakan Pakdemirli, sırada Menderes ve diğer ilçelerin olduğunu söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) kuruluş kararını imzaladı. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri arasında 20 Kasım 2018'de imzalanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Kuruluş Protokolü ile başlayan süreç daha bir yılını doldurmadan İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşu ile sonuçlandı.

Bakan Pakdemirli, müjdeyi 3. Ege Ekonomik Forum'unda verdi, "Menderes ve diğer ilçelerdeki tarım OSB'leriyle ilgili çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor" dedi.

Ortak iş yapma bilinci

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Oda seçimlerinin ardından İzmir iş dünyasında yakalanan ortak iş yapma kültürünün kente çok önemli bir proje daha kazandırdığını belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, bu işbirliği sayesinde Türkiye'nin en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin İzmir Dikili'de kurulacağını söyledi, "Kurulacak OSB'de jeotermal enerjiyle ısıtılacak modern ve teknolojik seralar yer alacak olup, Dikili'yi sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en önemli teknolojik sera üssü haline getireceğiz. İzmir'de ülkemize örnek teşkil eden bu birlik ve beraberlikle nice güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

3500 kişiye iş ve aş

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da, Türkiye için büyük önem taşıyan tarımsal üretim ve gıda sanayi sektörlerinde katma değerli üretimi ve ihracatı artıracak, ortalama 3500 kişiye iş sağlayarak istihdama da katkı sunacak olan OSB'nin İzmir ve Ege Bölgesi için son derece önemli bir adım olduğunu söyledi. İzmir'de örnek bir güç birliği ve sinerji ile ulaşılan bu sonucun orta ve uzun vadede benzer organize sanayi bölgelerinin kurulmasının da önünü açtığını dile getiren Yorgancılar, "Böylelikle kurumlar arası ortak akıl ve işbirliği ile kısa zamanda olumlu sonuçların nasıl alınabildiği de görülmüş oldu. İzmir, bu ortak aklı çalıştırarak gelecek vizyonu doğrultusunda çalışır ise dünya şehri olma yolunda çok ciddi bir sıçrama sağlayacaktır. Tire ve Menderes'te kurulması öngörülen bölgeler için de aynı sinerji ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Umut verici bir adım

İTB Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'deki iş dünyası STK'ları olarak ortak akılla atılan adımların bir bir hayata geçtiğini görmenin, kent adına umut verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 yılında 150 milyar dolar tarımsal üretim, 40 milyar dolar tarımsal ihracat hedefi olduğunu vurgulayan Kestelli, "Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için tarımsal üretimde ölçek yükseltmeye ve tarımsal ticarette sistem oturtmaya ihtiyacı var. Tarım OSB'lerinin ve Ürün İhtisas Borsası'nın bu anlamda büyük katkı yapacağına inanıyorum. Tarım ve hayvancılık, İzmir'in ve elbette Türkiye'nin yeni başarı hikayesinin taşıyıcı kolonlarından biri olacak. Buna inancımız tam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İhracata 1 milyar dolar katkı

Türkiye'nin 2023 yılında 40 milyar dolar tarım ürünleri ihraç etme hedeflediğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise tarımsal ürün üretimi ve ihracatında lider olan Ege'nin Tarım OSB'ler ile liderliğini perçinleyeceğine dikkati çekti, "Ege, bir çok üründe, üretim ya da ihracatta Türkiye lideri durumunda. Dikili TDİOSB ve sonrasında Tire ve Menderes'te kurulacak TDİOSB'ler Ege Bölgesi'nde daha katma değerli tarım ürünleri ihracatına zemin hazırlayacak. Tarım OSB'ler Ege Bölgesi ihracatına ilk aşamada yıllık asgari 1 milyar dolar katkı sağlayacak" diye konuştu.