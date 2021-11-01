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Doğalgaza büyük zam!

BOTAŞ, doğalgazda kasım ayı tarifesini paylaştı. Doğal gazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaz yüzde 47, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı ise yüzde 48 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgazda ise fiyat değişmedi

Doğalgaza büyük zam!
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:13

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğalgazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı. Konutta kullanılan doğalgazda ise fiyat değişmedi.

BOTAŞ; konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı. Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

ÜRETİM SANTRALLERİNE 1000 METREKÜP DOĞALGAZ 4 BİN LİRA

Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Etiketler; #doğal gaz #doğalgaz zam #doğal gaz zammı
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