HEPSİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKTI!
HEPSİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKTI!
0
İNANILMAZ HAMİLELİK!
İNANILMAZ HAMİLELİK!
0
RTÜK'TEN O PROGRAMA CEZA!
RTÜK'TEN O PROGRAMA CEZA!
0
SAĞLIK DURUMU NASIL?
SAĞLIK DURUMU NASIL?
0

Dolar 15 lirayı da geçti. Türk lirası can çekişiyor!

Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar saat 09.05 itibarıyla 15 TL'den işlem görüyor. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın dolar/TL'deki sert yükselişe rağmen 100 baz puan indirimine gideceği görüşünde

Dolar 15 lirayı da geçti. Türk lirası can çekişiyor!
16 Aralık 2021 Perşembe 09:08

Dün FED faiz kararı öncesinde 14,83 TL ile tarihi zirvesini yenileyen dolar, kararın ardından sert bir şekilde 14,63 TL seviyesine düşmüş ardından 14,81 TL seviyesine geri dönmüştü.

Bugün saat 14.00'da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne 14,82 TL'den başlayan dolar, saat 09.05 itibarıyla 15 TL ile rekorunu yenilemiş durumda.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

TCMB diğer merkez bankalarının aksine bir kaç ay önce parasal gevşeme döngüsüne başlamış, Türk Lirası tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti. TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentiler faiz indirimine devam edileceği yönünde.

Etiketler; #merkez bankası #dolar #dolar 15
Önceki Haber
Bakan Koca duyurdu: 3 ay geçtiyse aşınızı olun!
Sonraki Haber
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı!
Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor
Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor
0
Başkan Soyer’den ayakkabıcılara ihracat çağrısı
Başkan Soyer’den ayakkabıcılara ihracat çağrısı
0
Kitap almak da lüks oldu
Kitap almak da lüks oldu
0
İzmir'de konut satışları arttı, lider ilçe yine değişmedi
İzmir'de konut satışları arttı, lider ilçe yine değişmedi
0
İhracatta döviz krizi: Kredi limitleri eksiye düştü
İhracatta döviz krizi: Kredi limitleri eksiye düştü
0
Merkez Bankası yine döviz kuruna müdahale ediyor
Merkez Bankası yine döviz kuruna müdahale ediyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.