Dolar 15 lirayı da geçti. Türk lirası can çekişiyor!

Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar saat 09.05 itibarıyla 15 TL'den işlem görüyor. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın dolar/TL'deki sert yükselişe rağmen 100 baz puan indirimine gideceği görüşünde

Dün FED faiz kararı öncesinde 14,83 TL ile tarihi zirvesini yenileyen dolar, kararın ardından sert bir şekilde 14,63 TL seviyesine düşmüş ardından 14,81 TL seviyesine geri dönmüştü.

Bugün saat 14.00'da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne 14,82 TL'den başlayan dolar, saat 09.05 itibarıyla 15 TL ile rekorunu yenilemiş durumda.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

TCMB diğer merkez bankalarının aksine bir kaç ay önce parasal gevşeme döngüsüne başlamış, Türk Lirası tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti. TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentiler faiz indirimine devam edileceği yönünde.