Dolar 7.30'un altına indi

Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkılaşma adımlarının yanında, küresel piyasalarda önde gelen para birimleri karşısındaki düşüşü süren dolar, iç piyasada da 7.30 liranın altını gördü

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,497 ve 1,509 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 1.06 artışla 1,505.42 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 1.59, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.10 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.2883 lira ve en yüksek 7.3135 lirayı gördükten sonra, 7.29 – 7.30 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9924 lira ve en yüksek 9.0316 lirayı gördükten sonra, 8.99 – 9.00 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.9188 lira ve en yüksek 9.9719 lirayı gördükten sonra 9.92 – 9.93 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.23108 - 1.23449 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.23113 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi:

"BIST 100 dün bir kez daha hem gün içi hem de kapanış bazlı zirvesini yeniledi. Önceki günün aksine endekste açılıştan sonra gün içi volatilite oldukça sınırlı kaldı.

"Yurtdışı piyasalardaki olumlu görünüm ve kurlarda yaşanan geri çekilmeler endeksteki yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte.

"Endekste kısa vadede 1,470 ara destek noktası iken orta vadede son yükselen trendin bulunduğu 1,450 civarı güçlü destek konumunda.

"Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere bu bölgeye kadar olacak geri çekilmeler sınırlı düzeltmeler olarak izlenebilir. 1,500 üzerindeki kapanışların devam etmesi durumunda son yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,600 civarı gündeme gelebilir."