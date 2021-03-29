Dolar 8 liranın üzerine çıktı!

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.26 artışla 1,385.13 puanda başladı. Açılıştan sonra BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.01, BIST Mali Endeks yüzde 1.14, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.17 artıdaydı

Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD'nin ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin etkisiyle, dolar kresel piyasalarda yeni haftaya artışla başladı. Euro/dolar paritesi 1.1762 düzeyine kadar inerken, dolar 109.77 yen düzeyine yükseldi.

Küresel ekonomide toparlanma umutlarının yeniden artmasıyla Asya borsaları de yeni haftaya artışla başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 ve Japonya'da Nikkei Endeksi yüzde 1.0 yükseldi.

Yeni haftanın ilk yarısında ekonomi veri akışı sakin seyrederken, 31 Mart Çarşamba günü Mart ayı ekonomik güven endeksi ile Şubat ayı dış ticaret dengesi rakamları açıklanacak.

Analistlere göre, Şubat ayında 95.8 olarak açıklanan ekonomik güven endeksi rakamının piyasalar üzerinde etkili oldukça sınırlı olacak.

Ocak ayında 3.03 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesinin ise şubat ayında Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı öncü ticaret rakamlarına paralel 3.4 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Yurt içinde Mart ayı imalat PMI verileri 1 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Ocak ayında 54,50 seviyesinde bulunan imalat PMI rakamı Şubat ayında 51.70 rakamına gerileme kaydederken, Mart ayı verisinin performansı önemli olacak.

Ekonomik verilerin yanında yurt içinde dış ilişkilerdeki seyir, olası kabine değişikliği gibi iç siyasetteki gelişmeler ve ekonomi yönetiminden gelebilecek açıklamaları TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacak.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.0015 lira ve en yüksek 8.1227 lirayı gördükten sonra, 8.08 – 8.09 lira aralığında,

- euro en düşük 9.4521 lira ve en yüksek 9.5957 lirayı gördükten sonra, 9.53– 9.54 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.0533 lira ve en yüksek 11.2268 lirayı gördükten sonra 11.14 – 11.15 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.17732 - 1.17941 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17813 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Piyasaların yeni denge arayışı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları 'üçüncü dalga' satışı sonrası toparlanmaya çalışıyor. S&P 500 ve Russell 2000 seans Perşembe günü gördüğü dip seviyelerden sert bir şekilde yükselerek sene başı getirisini yüzde 6 ve yüzde 12’ye taşıdı. Sektör bazında ayrışma devam ediyor. Enerji, sanayi, bankacılık, havacılık yükselişten yararlanırken otomotiv, perakende hisseleri geride kalmayı sürdürüyor.

"Türkiye varlıkları Merkez Bankası sonrası dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 20 kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte. Olan ülke endeksi konumunda. Bu kaybın dörtte üçü geçtiğimiz haftaki kaos nedeniyle yaşandı Para politikasının enflasyonun gerilemesini beklemeden gevşetileceğinden endişelenen yabancı yatırımcı acil çıkış kapılarına yığılmış panik halinde çıkmaya çalışıyor.

"Ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ikna için yeterli olmadı. 2013 yılından bugüne şoklarla yaşamaya alışkın yerli yatırımcı satış dalgasına katılmamaya çalışıyor. Hatta satış dalgasını alım yönünde kullanmaya çalışıyor. Ancak kredi kullanarak kaldıraçlı varlık alanların böyle bir şansı yok. Zarar durdur mekanizmaları kaçınılmaz olarak devreye girerek dalga boyutunu artırıyor.

Geçmiş veri Türkiye piyasalarında şok sonrası ilk toparlanmanın eurotahvil piyasasında olduğunu gösteriyor. Türk lirası riski almadan Türkiye riskini artırmak isteyen yatırımcı eurotahvil piyasasına yöneliyor. Toparlanmanın ikinci bacağı döviz kazandıran ya da fiyatını döviz bazında ayarlayabilen sanayi şirketlerinde oluyor. Türk lirası riskine karşı reel varlık alarak korunmak isteyen yatırımcı sanayi şirketlerine yöneliyor. Ortam düzelip riskler azaldığında yatırımcılar bankalar yada devlet iç borçlanma senetleri gibi yüksek enflasyon ve kur riskine daha açık yatırım araçlarına yöneliyorlar.

"Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Satış dalgasını genel anlamda fırsat olarak görme eğilimindeyiz. Geçmiş veri eurobond ve iyi seçilmiş sanayi şirketlerini alış için öne çıkarıyor. Ancak alış için acele etmeyeceğiz. Tepki alışı için oynaklığın azalmasını, Londra swap ve döviz piyasalarının sakinleşmesini bekleyeceğiz."