Dolar 8.50'yi gördü!

Dolar, bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde 8,49’un üzerini test etti

Dolarda, Merkez Bankası (MB) başkanlığında yaşanan değişim sonrasında görülen şok seviyesi de aşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Naci Ağbal’ı geceyarısı kararnamesiyle görevden almasının ardından TL 7,21’le kapattığı haftayı 8,38’le açmıştı.

Dolar bugün öğle saatleri itibariyle 8,50’ye kadar çıktı, avro/TL ise 10,25’te.

ABD’de beklentileri aşan enflasyonun ardından dünyada güçlenen dolar yerini yatay bir seyre bırakırken, Türk Lirası’nın yine negatif ayrışma göstermesi dikkat çekti.

ABD’de nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydetmişti. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.